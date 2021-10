Thuiskeuring Noord-Brabant: Twee sportmerries ster

Inspecteur Bart Bax beoordeelde woensdag negen paarden op de thuiskeuring in Noord-Brabant. Twee sport(-dres) merries werden gelijk ster. Dat zijn de Lichte Tour-merrie Bambu (Sandreo x Jazz) en de Z2-merrie Cajouti (Rubiquil x Flamingo).

Van de negen beoordeelde paarden werden er twee direct ster, nog eens drie merries kregen de voor het sterpredicaat vereiste bovenbalk van minimaal 70 punten en vier zijn er in het stamboek opgenomen.

Bambu

De Lichte Tour-geklasseerde Bambu (sportnaam Best Choice, Sandreo uit Valencia ster sport-dres prest PROK van Jazz, fokker V.M. Heinrici-Weski uit Krimpen aan de Lek) van S.K.J. Claes uit Nijmegen werd als stamboekmerrie geüpgraded naar stermerrie. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie die opwaarts gebouwd is. Ze zou iets meer front mogen maken, heeft een goede schoft-/schouderpartij en is iets strak op de lendenen. Ze is geklasseerd in de Lichte Tour en kreeg 70 punten voor exterieur”, vertelt Bart Bax.

Cajouti

Ook de Z2-geklasseerde Cajouti (Rubiquil uit Gentia elite pref PROK van Flamingo, fokkers A. en J. van Uden uit Heeswijk Dinther) van J.E.T.A. van Uden uit Heeswijk Dinther werd geüpgraded met 70 punten voor exterieur waarmee deze sport-merrie ster werd. “Cajouti is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie die wat meer formaat mocht hebben. Ze heeft een mooi front met lichte hoofd-/halsverbinding en goed bespierde hals. Ze heeft hard fundament en een acceptabele voorstand.”

Noradine

De driejarige Totilas-dochter Noradine (uit Farludine elite IBOP-dres PROK van Vivaldi) van fokker I.M.C. Schel-Schippers uit Cuijk kreeg 75 punten voor exterieur. Daarmee heeft deze over veel uitstraling beschikkende, ruim voldoende langgelijnde merrie een eerste stap richting sterpredicaat gezet.

Bron: KWPN