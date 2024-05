Twee merries naar 80/85 na SH-competitie

Na afloop van de derde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie konden zes merries keur of elite verklaard worden. Twee merries uit de eigen fokkerij van Stal Hendrix werden keur met de bovenbalk van 80/85: Paola HX (Gaspahr x Cape Coral RBF Z) en Pretty Diva HX (Don Diablo HX x Cape Coral RBF Z).

Op het terrein van Michel Hendrix in Kessel wordt vanaf vandaag een CSI3* verreden en gisteren was het de beurt aan de jonge springpaarden in het kader van de Stal Hendrix-competitie. Inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers beoordeelden alle vier- en vijfjarige KWPN’ers en konden een aantal merries in het stamboek opnemen.

Paola HX

Twee merries uit de eigen fokkerij van Stal Hendrix werden keur met een mooie bovenbalk van 80/85. De Gaspahr-dochter Paola HX (uit La Belle Coral HX ster van Cape Coral RBF Z) verdiende voor haar reflexen en techniek zelfs 90 punten. “Dit is een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie met correct fundament. Op het straatje liet ze zien met veel kracht en souplesse te bewegen. Ze galoppeert lichtvoetig en springt met goede afdruk. Ze heeft daarbij zeer goede reflexen, springt goed met het lichaam naar boven en gebruikt haar lichaam goed, en ze laat zien over veel atletisch vermogen te beschikken”, licht Henk Dirksen toe.

Pretty Diva HX

De Don Diablo HX-dochter Pretty Diva HX (uit Lady Diva HX ster van Cape Coral RBF Z) maakte eveneens een goede indruk. “Ook dit is een grootramige merrie, met een opvallend goede schoft-/schouderpartij, goede bovenlijn en correct en hard fundament. Ze galoppeert lichtvoetig en viel in het parcours op met haar goede reflexen, voorbeentechniek, lichaamsgebruik en atletisch vermogen.”

Pommery HX

De Bustique-dochter Pommery HX (uit Chelka Z van Chellano Z) van Stal Hendrix verdiende 75/80. “Dit is een langgelijnde merrie met een mooie voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Ze viel in het parcours op met haar goede techniek en vermogen, en liet zich daarnaast ook fijn rijden.”

Graadverhoging

De eerder al ster verklaarde Ovella (I’m Special de Muze uit Evella II D-OC van Clinton) van fokker Familie Dorgeloos-Mannens uit Susteren werd succesvol aangeboden voor graadverhoging. Deze merrie heeft een EPTM van 81,5 punten op haar naam staan en is nu keur verklaard.

Bron: KWPN