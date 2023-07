Vivino levert kampioene DSP Elite-Stuten Championat, Vivaldi drukt zijn stempel

Afgelopen weekend werd Vini Bianchi (Vivino x Desperados FRH) tot kampioene van het DSP Elite-Stuten Championat in Lienen gehuldigd. Opvallend was de invloed van haar grootvader Vivaldi, die maar liefst acht (!) (achter)kleinkinderen in de top tien had. Vivaldi-zonen Vivino, Vivaldos, Vitalis en Viva Gold en kleinzonen Asgard's Ibiza, Valverde en La Vie hadden een dochter bij de beste tien, Valverde zelfs twee.

Voor de Oldenburgs-gefokte Vini Bianchi werden op haar protocol meerdere 8,5-en, negens, 9,5-en en zelfs een tien (voor type) genoteerd. Met een totaal van 163,5 punten versloeg ze Iconic Love FD (Asgard’s Ibiza x Fürstenball). De top drie werd compleet gemaakt door Versailles (Valverde x Laurentio).

Dressuurveulens

Ook bij de dressuurgefokte merrieveulens overtuigde Vivaldi-bloed, kleinzoon Dynamic Dream leverde de kampioene (mv. Sezuan). Het merrieveulen kreeg tienen voor type, beweging en lichaamsbouw. Op twee eindigde een For Gold x Florencio I. Bij de hengstveulens werd een Iron x Floresco tot kampioen gehuldigd.

Springpaarden

Cornet Obolensky deed bij de springgefokte driejarige merries goede zaken. Kleindochter Corinna (Condoctro x Stakkato) kreeg de sjerp omgehangen en kleindochter Chantal (Comme il faut NRW x Arezzo VDL) werd als derde geplaatst. De reservetitel viel ten deel aan Alice B (All Music x Primeur’s As). Kampioen bij de hengstveulens werd een Conthalou x Stalypso, beste merrieveulen was een Dinken x Nekton.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl