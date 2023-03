ZZ-Zwaar merrie Jactrice VDL ster op thuiskeuring

Inspecteur Wim Versteeg beoordeelde vrijdag negen paarden op de thuiskeuringen in regio Gelderland en kon daarvan acht opnemen in het stamboek. De sport-merrie Jactrice VDL (Ferdeaux x Lorentin I) werd ster.

“Het was een prima dag, tussen de regenbuien door hebben we fijn kunnen werken”, reageert Wim Versteeg na afloop. De stb sport-dres PROK merrie Jactrice VDL (Ferdeaux uit L’Actruce van Lorentin I, fokker VDL Stud uit Bears) van J.W. Looijen uit Barneveld werd met 80 punten voor exterieur opgewaardeerd naar stermerrie. Dankzij haar prestaties op ZZ-Zwaar niveau met Sanne van Wingen had zij eerder al het sportpredicaat verdiend.

80 punten voor draf

“Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1.75m, die sterk gebouwd is en een goede bovenlijn heeft. Ze is goed bespierd en heeft correct fundament, waardoor we haar in graad hebben kunnen verhogen.” Voor haar draf kreeg ze 80 punten.

Bron: KWPN