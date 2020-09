Drie merries slagen voor EPTM, hoogste punten voor Ferguson-dochter

Afgelopen vrijdag hebben een drietal merries hun ETPM afgesloten. Het gaat om de springmerries Mariloma (Zirocco Blue VDL x Cardento) en Meminka 'N' (Glasgow-W vh Merelsnest x Numero Uno) en de dressuurmerrie My Girl (Ferguson x Sir Sinclair). De drie merries werden aangeboden voor de reguliere test van circa vijf weken.

Geslaagd met de hoogste punten is de merrie My Girl (Ferguson uit Wonder Girl elite pref IBOP-dres PROK van Sir Sinclair), een fokproduct van Eef ten Bosch uit Driel en in eigendom van Jo van de Broek uit Hilvarenbeek. Deze driejarige merrie van 1,66 m. behaalde 80 punten in haar test en kon na afloop bij de stamboekopname met 80 punten voor exterieur ingeschreven worden in het stamboek en werd bevorderd tot elite-merrie. Opvallend punt in de test van deze merrie is haar draf, die met veel activiteit, souplesse en gedragenheid wordt getoond. En ook de hoge mate van rijdbaarheid en bewerkbaarheid waren hoogtepunten in haar test.

Zirocco Blue VDL

Van de beide springmerries kon de 1,67 m. metende schimmelmerrie Mariloma, een dochter van Zirocco Blue VDL (uit Huwerna elite IBOP-spr PROK van Cardento) na afloop van de test het keurpredicaat toegekend krijgen vanwege de 75 punten voor haar exterieur in combinatie met haar punten in de test. In de test behaalde ze een totaal van 75,5 punten , waar met name de galop en haar reflexen tijdens het springen hoog werden gewaardeerd. Mariloma is gefokt door MTS. J.J.T. Baas en G.A. Baas-Gritter uit Harkema en staat geregistreerd bij B.H.M. Nijhuis uit Albergen.

Glasgow-W vh Merelsnest

Met 76 punten in de test slaagde de merrie Meminka ‘N’ (Glasgow-W vh Merelsnest uit Deminka elite IBOP-spr PROK van Numero Uno) van fokker G.A. Nijhof Ruiterkamp uit Lochem. Haar sterke punten zijn met name haar goede instelling en de rijdbaarheid en bewerkbaarheid die zij gedurende de test heeft getoond. Na afloop werd deze 1,69 m. metende merrie opgenomen in het stamboek.

Uitslag

Bron: KWPN