Eerste beoordeling EPTM-merries vandaag in Ermelo

De EPTM-merries zijn vanochtend op het KWPN-centrum voor de eerste keer beoordeeld. Het merendeel van deze paarden staat nu vier weken op het centrum voor de EPTM-test met zadelmak maken, een deel is twee weken geleden begonnen aan hun reguliere test.

“Bij de eerste beoordeling kijken we vooral of ze trainbaar en rijdbaar zijn, de springpaarden maken de eerste sprongetjes al onder het zadel”, licht KWPN-inspecteur Henk Dirksen toe.

‘Mooi op schema’

“De merries lopen mooi op schema, ten opzichte van andere keren lopen ze misschien zelfs wat voor,” vervolgt Dirksen. “We merken dat de paarden in het najaar al meer kennen dan de paarden die in het voorjaar naar de test komen. De paarden zijn zo goed als allemaal goed testbaar. Ze pakken het werk fijn op en zien er goed uit. De ruiters, trainingsleider en verzorgers hebben goed werk gedaan de afgelopen weken. We zien wel wat verschil in aanleg bij de merries, maar we denken dat we in de breedte een goede groep paarden hebben. De eerste indruk is positief.”

Tweede beoordeling

Volgende week arriveert nog een nieuwe groep merries op het KWPN-centrum voor de verkorte EPTM-test. Woensdag staat tevens de tweede beoordeling op het programma. Op 3 oktober doen de merries examen.

Bron: KWPN