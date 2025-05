83 punten voor Uriko-dochter Rozalinn in EPTM, Premium Lady Texel beste dressuurmerrie

Vandaag vond het eindexamen van de EPTM-test plaats in Ermelo. De hoogste dagscore van 83 punten was voor de springmerrie Rozalinn (v. Uriko). "Ze kan goed bewegen, draaft en galoppeert lichtvoetig. Bij het springen toont ze veel reflexen en springt ze met de schoft omhoog en maakt de sprong achter steeds goed af. Een atletische merrie”, lichtte Marcel Beukers toe. Beste dressuurmerrie was Premium Lady Texel (v. Jameson RS2) uit de fokkerij van W.T. van der Linde uit Texel – de Cocksdorp, die de teller liet oplopen tot 81,5 punten.

Van de zeventien merries verschenen er zestien in de baan; één merrie moest vanwege een dik been verstek laten gaan. De groep bestond uit tien spring- en zeven dressuurmerries. Veertien merries verdiende bovendien een exterieurpredicaat. Beukers is positief over deze groep merries en enthousiast over de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt. “Het is altijd mooi om te zien hoe jonge paarden zich kunnen ontwikkelen. In relatief korte tijd veranderen zulke jonge paarden veel, sommige merries zijn heel mooi naar ons toe gegroeid. We zagen hier een sterke groep evenwichtige merries, die gedurende test duidelijke vooruitgang hebben laten zien.”

Viermaal een 8,5

De gemakkelijk te rijden Rozalinn (Uriko uit Kazolin PROK D-OC van Grand Slam VDL), gefokt en geregistreerd bij A.W. Peeters uit Reuver, scoorde 83 punten dankzij haar rijdbaarheid en atletisch vermogen. Rozalinn kreeg viermaal een 8,5 toebedeeld: voor rijdbaarheid, springtechniek, vermogen en aanleg als springpaard. “

82 punten of meer

Met 82,5 punten volgde de sterke springmerrie Sola Dola VBT (Chaccothage Blue PS uit Cendola elite EPTM-spr PROK van Veron), gefokt en geregistreerd bij M.J. van Bergen-Tolner uit Hooghalen. “Een hele constante merrie, die goed te rijden is, voorzichtig springt en veel macht toont. Tijdens de stamboekkeuring werd ze bovendien elite verklaard.”

Rovyra (Mindset ES uit Kyra elite EPTM-spr PROK van Cabachon), gefokt en geregistreerd bij M. Munnik uit Lelystad, behaalde 82 punten. “Ze zou in de beweging wat losser kunnen zijn, maar springt met veel macht, goed lichaamsgebruik en een mooie techniek. Ze is voorzichtig en geeft veel reactie na een fout.”

Makkelijk galopperen

Met 81 punten deed Reina LCH (Harley VDL uit Caransa LCH ster PROK van Cassini I), gefokt en geregistreerd bij J.M.C. van den Noort uit Raamsdonk, goede zaken. “Een paard dat makkelijk galoppeert. Ze was iets onrustig in de aanleuning, maar toont steeds veel reflexen en macht op de sprong, ondanks een iets wisselend voorbeen.”

Solainetaire (Donthargos uit Lunataire elite EPTM-spr PROK van Gino), gefokt en geregistreerd bij F.J.E. Krieger en F.Z. Krieger-Kerssies uit Dalfsen, werd beloond met 80 punten. “Een hele lichtvoetige, atletische merrie die goed galoppeert, met veel reflexen springt en haar sprong achter goed afmaakt.”

Hoogste punten voor Texel-fokkerij

Uit de bekende Grand Prix-merrie Belle Lady Texel komt Premium Lady Texel (Jameson RS2 uit Belle Lady Texel elite sport-dres IBOP-dres PROK van Krack C). Deze royale merrie noteerde 81,5 punten. “Deze merrie heeft in beweging veel ruimte en goede techniek, bovendien heeft ze een goede houding en balans.”

31 Premium Lady Texel (Jameson RS2 x Belle Lady texel v. Krack C) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Goed ontwikkeld

Summer V (Indian Rock uit Summer Time pref prest PROK van Flemmingh), gefokt door J. & S.P. Verhoeven uit Helvoirt en geregistreerd bij C.M.D. Dekker uit Eemnes, is volgens Beukers een paard dat tijdens haar merrietest veel sterker is geworden. “Deze rijdbare merrie toont nu meer rust in de beweging. De stap heeft een goede ruimte, maar zou nog iets gelatener kunnen zijn. Ze draaft met goede techniek en galoppeert mooi bergop.”

80 punten

Met 80 punten lieten ook Riverdale VG (Vitalis uit La Grande ster IBOP-dres D-OC van Grand Galaxy Win), gefokt en geregistreerd bij L. van der Graaf en Y. van Vliet uit Bruchterveld, en Rinola JL (Mac Madison uit Jinola M elite IBOP-dres D-OC van Dream Boy), gefokt door J. Lensing uit Zwiggelte en geregistreerd bij C.F. van Dellen uit Jislum, zich positief zien. Riverdale viel volgens Beukers op als een sympathieke, goed rijdbare merrie die nog wat aan kracht zou kunnen winnen. “Ze heeft zich altijd goed laten rijden en heeft naast haar mooie houding een fijne beweging, waarin ze in draf en galop veel schakelvermogen toont. Ook in stap toont ze ruimte en zuiverheid.” Rinola JL was een aansprekende merrie met veel techniek. “Ze zou nog iets meer ‘go’ kunnen hebben, maar beweegt met kwaliteit.”

Goed voorgesteld

“De merries werden goed voorgesteld, waardoor ze hun kwaliteiten ook overtuigend konden laten zien. Volgende week start een nieuwe lichting EPTM-merries. 29 paarden, waaronder achttien spring- en elf dressuurmerries mogen zich opmaken voor hun merrietest”, besluit Beukers.

Bron: KWPN