Etoulon VDL en Ebony leveren toppers EPTM

De vierjarige O-Die-Sina kreeg de toepasselijke nummer 1 toegewezen in de catalogusvolgorde en handhaafde die positie in haar examen. De Etoulon VDL-dochter sprong met een 9 voor vermogen naar een eindtotaal van 83 punten. De beste dressuurmerrie was Pretty Pearl NT (Eboyny uit Liara v.Lord Loxley, f/g: N.A. Piazzini uit Venhuizen) met 82,5 punten.

24 merries legden de eindtoets met goed gevolg af, waarbij zeven paarden meer dan 80 punten bijeensprokkelden. Inspecteur Marcel Beukers is dan ook in zijn nopjes na het EPTM-examen: “Het liep hartstikke lekker vandaag. Echt alle paarden deden het naar behoren of beter, en het gemiddelde lag hoog. We hebben goed gewerkt met het hele team en de ruiters stelden de paarden heel fijn voor. Het mooie van de EPTM is dat de paarden meerdere beoordelingen doorlopen. Daardoor krijg je een beter beeld en is het niet één momentopname. De weken gaan evengoed nog snel voorbij en bijna alle jonge paarden hebben wel eens een dipje of een dag dat het minder loopt. Dan zijn die meerdere meetmomenten toch wel heel fijn. Aangezien ik samen met stalmeester Jacco van Weele ditmaal de trainingen heb verzorgd, heb ik ze nog meer gezien. Dat was zeker een voordeel. Je kunt in de trainingen sleutelen aan aandachtspunten die naar voren komen in de tussentijdse beoordelingen.”

‘Beter en sneller kan niet’

O-Die-Sina (Etoulon VDL uit Wersina elite prest IBOP-spr D-OC v.Indoctro, f: B.J. Platzer en fam. De Jong) kwam als dagtopper uit de bus. Marcel Beukers vertelt: “Een grote, sterk gebouwde en lang gelijnde merrie. Dit paard is gedurende de hele test heel constant geweest en vandaag liet ze zich weer zeer goed zien. Ze springt met veel reflexen, brengt altijd de schoft goed omhoog en laat heel veel atletisch vermogen zien. We hebben haar een 8,5 gegeven voor haar reflexen, instelling en aanleg als springpaard en zelfs een 9 toegekend voor vermogen. Ze is bovendien met 75 punten voor exterieur ook direct keur verklaard.” Marten de Jong, mede-fokker en eigenaar van O-Die-Sina is maar wat trots op zijn merrie: “Super, ze heeft me positief verrast. We hebben haar gebracht als veulenboekmerrie en in slechts zeven weken zit alles erop en is ze klaar voor de fokkerij. Veel beter en sneller kan het niet, toch?”, lacht hij. “Ze is momenteel drachtig van Carrera VDL en krijgt in het voorjaar een veulen. Ik heb haar in eigendom met mijn vader en moeder en we zijn nu aan het discussiëren of we haar daarna in de sport zullen uitbrengen.”

Pescara Due van Rayland maakt verwachtingen waar

De driejarige Pescara Due van Rayland (Cantona TN uit Elba ster pref EPTM PROK v.Warrant, f/g: B.J. Pier) maakte eerder dit jaar indruk op de stamboekkeuring en ontving daar 80/80. Ze liet in de EPTM ook onder het zadel haar kwaliteiten zien en dit werd beloond met 82,5 punten. “Deze merrie heeft een heel constante test gelopen, waarbij ze zich altijd zeer goed heeft laten rijden. Ze springt met veel techniek, veel reflexen en is bovendien zeer voorzichtig. We hebben haar voor de reflexen, techniek en rijdbaarheid en bewerkbaarheid een 8.5 gegeven”, aldus Marcel Beukers.

Noble Star

De Dominator Z-dochter Noble-Star (uit True-Star v.Calido II, f/g: R.J. Bouman / Starstables Farms) slaagde met 81 punten. “Een heel compleet springpaard dat we een 8.5 voor reflexen hebben gegeven. De merrie toont bovendien veel vermogen, heel veel inzet en is zeer voorzichtig, in dusdanige mate dat het haar techniek soms nog wat in de weg zit. Als ze straks nog meer gaat ontspannen, wordt dat alleen maar beter. Ze is met een stokmaat van 1.76m natuurlijk ook flink aan de maat en heeft nog wat tijd nodig om aan kracht te winnen.”

Perla-Sinaa

De tweede nazaat uit de Sina-stam, genaamd Perla-Sinaa (Poker de Mariposa RN uit Arisinaa elite pref prest IBOP-spr PROK D-OC v.Vancouver, f: H.Breukink, g: R.Mulder-ten Arve), wist eveneens te imponeren. De driejarige merrie liet 80 punten optekenen en werd vervolgens met 80 punten voor exterieur elite verklaard.. “Een sterk gebouwde, langgelijnde merrie met een goede bovenlijn erin. Ze liet een heel constnate verrichting zien en kreeg zo achten voor alle onderdelen. Dit paard heeft een goede afdruk en kan goed schakelen in de galop.”

9 voor draf Pretty Pearl NT

Naast de veertien springmerries, ontvingen tien dressuurpaarden vandaag het EPTM-predicaat. De beste dressuurmerrie was Pretty Pearl NT (Eboyny uit Liara v.Lord Loxley, f/g: N.A. Piazzini uit Venhuizen). Marcel Beukers en Nella Bijlsma gaven haar 82,5 punten. “Een heel aansprekende merrie met een mooi silhouet. In de stap zou ze meer lichaamsgebruik kunnen tonen. De heel aansprekende draf met veel techniek, balans en een zeer goed voorbeengebruik was absoluut een hoogtepunt; een 9. Ondanks haar leeftijd loopt dit paard al met veel houding en balans door de baan en ze liet zich heel goed rijden en bewerken in de test. We hebben dan ook een 8.5 gegeven voor de houding en balans, rijdbaarheid en bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. Aansluitend is ze elite verklaard met 80 punten voor het exterieur.”

Pretty Pearl NH (v. Ebony) Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Pretty Pearl NT is nog in eigendom van haar fokker Nikita Piazzini en haar moeder Tanja Visser. Moeder en dochter moedigden elke week trouw hun fokproduct aan: “Iedere vrijdag woonden we de tussenbeoordelingen bij en brachten we Pretty Pearl even een appeltje. Super dat het zo goed verlopen is en dat ze haar elite en EPTM-predicaat heeft behaald. Er is nu wel vraag naar de merrie en we moeten nog beslissen of we haar aanhouden of niet. Ze is zo makkelijk te rijden en geeft zo’n fijn gevoel. Ja, dat wil iedereen wel!”

Dressuurmerries

Philippa SH (Governor uit Here I Am ster PROK v.Zhivago, f/g: Mevr van Eerden en M. Keur) bemachtigde met 81 punten het EPTM-predicaat en werd met 80 punten voor exterieur direct elite verklaard. Marcel Beukers licht toe: “Een heel jeugdige, langgelijnde merrie die in de bovenlijn nog meer bespiering zou kunnen hebben. Ze heeft zich in de test goed ontwikkeld en is aanzienlijk sterker geworden de afgelopen weken. Ze heeft een goede houding, veel souplesse en is op een positieve manier scherp aan de hulpen. Haar stap is zuiver en actief, draven doet ze lichtvoetig en met veel techniek en in de galop toont ze veel ruimte en techniek, maar zou ze nog wat meer kracht mogen ontwikkelen.” De driejarige Pentatonix (Revolution uit Wonder Girl elite pref IBOP-dr PROK v.Sir Sinclair, f/g: E.T. ten Bosch) bewoog naar 80 punten. “Een heel aansprekende merrie met bloed en souplesse. Ze liep een heel constante verrichting waarvoor ze louter achten liet noteren. Ze draaft lichtvoetig, met veel afdruk en een goede techniek. De galop toont veel balans, maar zou misschien iets meer bergop kunnen zijn. Al met al een heel compleet dressuurpaard dat eveneens 80 punten voor haar exterieur ontving.”

Bron: Horses.nl