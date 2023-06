Millennium-dochter Palladium Palona PM topper EPTM met 84,5 punten

De voorjaars EPTM heeft 23 geslaagde paarden (van rond de 40) opgeleverd, waarvan zeven stuks met een 80+ score . Palladium Palona MM (v.Millennium) ging vandaag aan kop, zij mocht 84,5 punten in ontvangst nemen.

Marcel Beukers en Nella Bijlsma overhandigden vandaag veertien springpaarden en negen dressuurmerries het EPTM-predicaat en konden bovendien een groot aantal van deze paarden ook promoveren tijdens de stamboekopname.

Palladium Palona

De hoogste dagscore, te weten 84,5 punt, werd toegewezen aan Palladium Pardona MM. Deze aansprekende Millennium-dochter werd gefokt door M.J. ter Mors uit de voorlopig keurmerrie Lion Queen’s Lardona MM (v.De Niro). “Een heel elegante merrie met veel uitstraling. Ze laat zich zeer goed rijden en bewerken en overtuigde ook tijdens iedere tussenbeoordeling. Ze stapt zeer goed door het lichaam met veel ruimte. In de draf toont ze veel techniek, een mooi voorbeengebruik en is ze lichtvoetig. Deze merrie beweegt van nature met veel zelfhouding en balans. Voor de houding en balans en rijdbaarheid en bewerkbaarheid hebben we dan ook een 9 gegeven.” Met 80 punten voor exterieur werd Palladium Pardona MM aansluitend voorlopig keur verklaard.

Pingping B

De tweede dressuurmerrie met een 80+ score was de driejarige Blue Hors Farrell-nakomeling Pingping B (uit Kiniek B voorl. keur v.De Niro, f: Stal de Beukenvallei). De onderdelen draf, galop, rijdbaarheid en bewerkbaarheid en de aanleg ontvingen een 8,5. Dit bracht het eindresultaat op 82 punten. “Een grootramige merrie die nog wat bloot is, maar wel veel lengte en front heeft. Een paard dat imponeerde in de draf en de galop met haar buiging en afdruk. Ze beweegt daarbij mooi bergop, zeker in de galop. Deze merrie is vandaag ook voorlopig keur geworden.”

Dominator-dochter naar 83 punten

Veertien springpaarden mogen na vandaag met hun kersverse EPTM-predicaat pronken. Marcel Beukers en Nella Bijlsma noteerden daarbij vijfmaal 80 punten of meer.

De beste springverrichting van vandaag komt op naam van Perfect Lady-YT (Dominator Z uit Easy Lady elite sport-spr D-OC v.Odermus R, f: Y. Termeer) die 83 punten behaalde. “Een heel aansprekende merrie met veel bloeduitstraling. Deze jeugdige merrie is het gehele traject constant geweest. Een paard dat goed galoppeert en daarbij een goed achterbeengebruik en goede balans heeft. Springen doet ze met veel overzicht, een goede afdruk en mooi met de schoft omhoog. Ze toont bovendien veel atletisch vermogen en een heel goede instelling en rijdbaarheid. De galop en techniek ontvingen een 8, voor de overige springonderdelen hebben we een 8,5 gegeven. Daarnaast hebben we de merrie voorlopig keur verklaard.”

Bron: KWPN

Ditmaal werd er ook een ruin voorgesteld in de aanlegtest in Ermelo. De driejarige Prospero di Firenze (Van Gogh uit Diva stb sport-sgw PROK v.Tampa, f: F.E.J. Gorter) was één van de hoogvliegers met 80,5 punten. “Een heel comfortabel paard dat een zeer constante verrichting heeft gelopen. Hij heeft een goede galop met veel ruimte en balans en toont veel vermogen. Voor zowel de galop als vermogen hebben wij een 8,5 toegekend.”

Driemaal 80

Drie merries behaalden exact tachtig punten. Perla AASJ (Diarado uit For Life Hero v.For Pleasure, f: Al Asayl Showjumping) was daar één van. “Een paard dat heel constant is geweest de afgelopen weken en zich goed laat rijden. Ze is nog wat wisselend in de afdruk, dus daar moet ze nog iets meer kracht in ontwikkelen. Wel een heel atletisch paard dat achter de sprong goed afmaakt. Ze heeft een 8,5 gekregen voor haar vermogen en de rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Met 70 punten voor exterieur werd ze ook elite.” De Harley VDL-dochter Priazella (uit Freule Fuzella elite IBOP-spr PROK v.Indoctro, f: Stal Falkena-Olff) heeft veel progressie geboekt volgens Marcel de Boer: “Dit paard is er heel mooi ingegroeid. In het begin was ze nog wat moeilijker te rijden, maar ze heeft zich goed doorontwikkeld en is nu heel fijn in de rijdbaarheid. Ze springt met veel lichaamsgebruik, brengt de schoft daarbij mooi omhoog en maakt de sprong achter steeds beter af. Haar cijferlijst is gevuld met louter 8’en.” De Escape Z-dochter Ecampione Z ontving zelfs tweemaal 80 punten: voor haar EPTM-verrichting en haar exterieur. “Een heel aansprekende, langgelijnde en correcte merrie met veel bloeduitstraling. Dit paard heeft zich eveens goed ontwikkeld. Ze galoppeert op een goede manier, met veel ruimte en een goede balans. In het springen toont ze goede reflexen en maakt ze de sprong goed af. Als ze aan de röntgenologische eisen voldoet, wordt ze keur en elite.”