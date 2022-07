Nostrazola (v.I’m Special de Muze) met 85 punten onbetwiste topscorer EPTM

De huidige EPTM kende vandaag zijn slotstuk in Ermelo. Marcel Beukers en Nella Bijlsma hebben de merries afgelopen weken beoordeeld en nu was het tijd voor het eindexamen en de verdeling van de punten. Een totaal van 24 merries slaagden voor hun verrichting en met 85 punten was Nostrazola (v.I’m Special de Muze) de onbetwiste topper.

“De paarden stonden er netjes voor vandaag en pakten goed aan. De merries lieten zich van hun beste kant zien en waren goed te rijden. Bij de springmerries bemachtigden drie paarden een 80+ score, in de dressuurrichting was dat er eentje”, opent Marcel Beukers.

Negen voor techniek en vermogen

Nostrazola (I’m Special de Muze uit Ferazola elite IBOP-spr, sport-dres, prok v.Lexicon, f: S.J.C. Walstra-Baldee uit Heerhugowaard, ger: mevr. Drost uit De Wijk) keerde vandaag naar huis met 85 punten. “Dit is een heel aansprekende, langgelijnde merrie met een mooi front. Ze galoppeert met een goede balans en springt met veel reflexen en een zeer goede techniek. Ze sprong iedere keer op dezelfde manier, altijd mooi met de schoft omhoog en de sprong goed afmakend. Voor techniek en vermogen ontving ze dan ook een 9.”

Okilly B & Olivia Olise naar 80+

De Untouched-dochter Okilly B (uit Mokilly D Z v.Mr. Blue, f: Fam. Scholten te Wapenveld, ger: A. Beuving te Westdorp) kreeg 81 punten toebedeeld. Marcel Beukers vertelt: “Dit is een heel royale merrie, echt een paard dat sterk gebouwd is en macht uitstraalt. De galop vertoont veel balans en de merrie springt met goede reflexen en heel veel atletisch vermogen. We hebben haar dan ook een 8,5 gegeven voor zowel het vermogen als de aanleg als springpaard.” Nella Bijlsma en Marcel Beukers reikten bovendien 80 punten uit aan de merrie Olivia Olise (Kobalt VDL uit Ellynoor stb v.Tygo, f/g: H. Pieltjes te Niehove). “Een grootramige, langgelijnde merrie die nog wat kracht mag winnen in de bovenlijn. Dit paard galoppeert lichtvoetig en met veel balans. In het springen toont ze veel vermogen, is ze zeer voorzichtig en maakt ze de sprong achter ruim voldoende tot goed af.”

80,5 punten voor Oh Lady Diamond AVO

In de dressuurrichting was de meest opvallende merrie de Daily Diamond-dochter Oh Lady Diamond AVO (uit Johnsons First Lady elite prok ibop-dres v.Johnson, f/g: A.H.M. van Oort en J. van Oort te Volkel). Marcel Beukers licht toe: “Een aansprekende merrie met een mooi front die nog wat meer maat zou kunnen hebben, al is ze wel langgelijnd. In de beweging is ze heel lichtvoetig en toont ze een goede techniek. Ze kan heel goed stappen en laat zich zeer goed bewerken, ze ontving dan ook een 8,5 voor de stap en de rijdbaarheid en bewerkbaarheid.”

Bron: KWPN