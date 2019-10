Recordscore voor Lisinaa bij EPTM-examen

Twaalf merries kregen 80 punten of meer bij het EPTM-examen donderdag op het KWPN-centrum in Ermelo en Lisinaa (v. Carrera VDL) stak er met 91 punten nog eens extra bovenuit. Daarmee kreeg ze niet alleen de hoogste score van deze groep, maar ook nog eens de hoogste score ooit behaald in een EPTM bij de springmerries.

Lisinaa (Carrera VDL uit Visinaa elite prest IBOP-spr PROK van Lux, fokker/ger. J. Lutke Willink uit Geesteren) heeft de score mede te danken aan haar atletisch vermogen, goede reflexen, rijdbaarheid en het gemak waarmee zij haar werk doet. Aansluitend nam de merrie deel aan de stamboekopname en Centrale Keuring. Voor het springen kreeg zij maar liefst 90 punten en voor haar exterieur 80 punten.

Mooie punten

La Rosso Lady (Harley VDL uit Balou Lady stb-ext van Balou du Rouet, fokker/ger. M. Oude Griep uit Denekamp) behaalde het mooie aantal punten van 88. Jury Henk Dirksen: “Deze merrie is goed te bewerken, een zeer compleet paard met een goede instelling en een lichtvoetige galop.” 87,5 punten gingen naar de Toulon-dochter Lareusa (uit Utareusa elite pref prest PROK van Calvados, fokker P. Sleutels uit Roggel). “Dit is een merrie met veel bloed, goede reflexen en techniek en zij toonde veel atletisch vermogen.” Ook zij nam aansluitend deel aan de stamboekopname, daar ontving zij 90 punten voor het springen en 80 punten voor haar exterieur. In de Centrale Keuring werd zij op kop geplaatst.

9,5 voor vermogen

De halfzus van KWPN-goedgekeurde hengst Johnnie Walker VDL, L.Chiaro Di Luna (Carrera VDL uit Elia elite EPTM-spr D-OC van Mermus R, fokker/ger. H.G J. Kroeze uit Denekamp) behaalde 86,5 punten. Deze langgelijnde merrie viel op met haar vermogen, waarvoor zij een 9,5 verdiende. 83,5 punten waren er voor de Arezzo VDL-dochter Larenchidee DN (uit Orchidee ster pref prest PROK van Contender, fokker/ger. D. Noordhuis uit Wijster). “Deze jeugdige merrie werd afgelopen jaar op de JongKWPN-keuring al benoemd tot de beste springmerrie en liet zich ook in deze EPTM-test weer goed zien, waarin haar actieve galop, goede techniek en atletisch vermogen opvielen.” Dan waren er 82,5 punten voor Lisa-Lois VM (Vigo d’Arsouilles uit Sybalia vb sport-spr PROK van Kannan, fokker/ger. J. van Meever uit Meerkerk), deze lichtvoetige merrie toonde veel reflexen en atletisch vermogen. Livieane N (Baltic VDL uit Hirrieane N ster PROK van Cardento) scoorde 82 punten voor haar examen, daarnaast heeft zij vandaag het elitepredicaat behaald met 75 punten voor exterieur en 85 punten voor het springen. Precies 80 punten is de score voor de Farfan M-dochter Lolalineke (uit Olineke ster prest van Purioso, fokker/ger. M. Mittendorff uit Coevorden), een merrie die gedurende de EPTM-test veel progressie heeft gemaakt. Zij behaalde vervolgens 75 punten voor haar exterieur en 80 punten voor het springen.

Stamboekopname springen

Ook 80 punten voor het springen behaalde Hermitage VDL-dochter Lemonade van de Eenhoorn (uit Bjarda stb-ext van Namelus R, fokker F. Janssen Manege de Eenhoorn uit Blokker). Voor haar exterieur verdiende zij 70 punten. Deze zelfde punten waren er ook voor La Pernilla (Arezzo VDL uit Pernilla elite prest sport-spr D-OC van Indoctro, fokker S. van der Beek uit Oudwoude).

Driemaal 82 punten voor dressuurmerries

Drie dressuurmerries behaalde vandaag 82 punten tijdens het EPTM-examen. Dream Boy-dochter Liz Taylor (Dream Boy uit L’Aurora van De Niro, fokker/ger. J.C.B. Middelbrink uit Loo) was er daar één van. “Deze langgelijnde merrie viel op met haar soupplesse en goede balans.” Aansluitend werd deze merrie aangeboden voor stamboekopname en scoorde zij 80 punten voor exterieur en 85 punten voor beweging. Vervolgens werd zij op kop geplaatst in de Centrale Keuring en ging zij met het keurpredicaat naar huis.

Governor-dochter Luna (uit Elmara ster PROK van Zhivago, fokker J.D.A. Haak uit Philippine) behaalde net als Liz Taylor 82 punten voor haar EPTM-test. Henk Dirksen: “Zij heeft een goede bergopwaartse houding en een goede balans met een opvallend voorbeengebruik.” Eveneens 82 punten behaalde de vierjarige merrie Kymathika II M (Dundee M uit Ekymathika M stb keur IBOP-dres, fokker C.F. van Mook uit Alem). “Een goed te bewerken merrie met veel front.” Tijdens de stamboekopname kreeg zij 80 punten voor beweging en 70 punten voor exterieur. Ditzelfde aantal punten behaalde ook Linnessy BMH (Hennessy uit Deline stb PROK van Valeron, fokker W. van der Bij uit Lutjegast) op de stamboekkeuring. Liberty Girl (Ampère uit Wonder Girl elite pref IBOP-dres PROK van Sir Sinclair, fokker/ger. E.T. ten Bosch uit Driel) werd als tweede geplaatst in de Centrale keuring en behaalde 80 punten voor haar EPTM-test en 80 punten voor haar beweging en 75 punten voor haar exterieur. Deze jeugdige merrie toonde een krachtig en goed achterbeen.

Uitslag EPTM

Uitslag stamboekopname

Bron: KWPN