Merrieveulen van Bon Coeur prijstopper op Bayerische Elite-veulenveiling

Voor het merrieveulen van Bon Coeur was veel belangstelling. Ze had al 94 punten gescoord op de kwalificatie voor het Duitse veulenkampioenschap in Lienen. Vader Bon Coeur (Benetton Dream x Sandro Hit) werd onlangs verkocht naar Zweden en komt op de Lövsta Stuteri, waar Tinne Vilhelmson-Silfvén verantwoordelijk is voor de opleiding. In de veiling werd het veulen na een spannend biedduel afgeslagen voor 18.000 euro.

GP-hengst Harmony’s Don Noblesse

Een hengstveulen uit de Grand Prix-hengst Harmony’s Don Noblesse vond een nieuwe eigenaar voor 16.000. Het veulen uit een moeder van Florestano was kampioen geworden op de keuring in München-Riem.

Gestüt Birkhof

Het derde veulen dat voor vijf cijfers ging was een veulen van Zalando (v. Blue Hors Zack) uit een De Niro-moeder. Gestüt Birkhof kocht de jonge hengst voor 10.000 euro.

Bron Bayerns-pferde.de