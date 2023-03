Met 43 aangewezen hengsten lijkt vrijwillige zadeltest DWB stamboek een succes

De Deense hengstenkeuring in Herning ging gisteren van start met de (vrijwillige) presentatie onder het zadel van de driejarige hengsten. Het is voor het eerst dat een stamboek op een dergelijke wijze met selecteren begint. Het presentatie onder het zadel komt in de plaats van de presentatie op zondagavond waar de hengsten hun ticket verdienden voor de tiendaagse verrichtingstest.

Dertien springhengsten en 30 dressuurhengsten werden woensdagavond in Hal E voorgesteld aan de Deense keuringscommissies voor springen en dressuur, en alle 43 jonge hengsten werden aangewezen. De hengsten kwamen in groepjes van drie in de ring en lieten zich goed zien. Ze namen de situatie en de omgeving over het algemeen kalm en redelijk op.

Het is vrijwillig voor de eigenaren om de hengsten onder ruiter op deze 1-daagse test te tonen. Het is echter een voorwaarde voor goedkeuring als de hengst op zondag wordt goedgekeurd voor de fokkerij. Het feit dat alle 43 voorgestelde hengsten werden aangewezen, betekent dat ze, als ze op zondag worden goedgekeurd, onmiddellijk hun dekvergunning hebben.

Vanmorgen worden de jonge hengsten aan de hand voorgesteld op het straatje. Vrijdag is het longeren en zaterdag en zondag het vrij bewegen en vrij springen.

Klik hier voor de lijst aangewezen hengsten. Helgstrands hengsten van de KWPN-keuring Parero (v. Toto jr) en Proud James (v. Jameson RS2) zijn aangewezen.

Bron Ridehesten.com