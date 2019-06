Mexxima ontpopt zich als ster van Luttenberg

Ze was gisteravond de mooiste, de beste, de meeste aansprekende van de SK Luttenberg: Cizandro's dochter Mexxima. Henk Lassche uit Rouveen fokte deze goed ontwikkelde tweejarige, die imponerend en met veel front door de baan ging, uit de succesvolle concoursmerrie Bex/Betske (v. Marvel) van Alberd van Dijk.

19 paarden werden door de juryleden Viggon van Beest, Gert Jan Hermanussen en Etienne Raeven geselecteerd voor de Centrale Keuring. De driejarige merries vormden zeker niet de sterkste groep, maar de veulens toonden potentie.

Zes driejarigen door naar CK

De beste van negen driejarige merries was La Vie (v. Eebert) van fokker W. Weernink-Kleijne Snuverink en eigenaar Aris van Manen. De merrie die vorig jaar als negende werd geplaatst op de Nationale Tuigpaardendag overtuigde met haar tuigtypische, langgelijnde model, maar net als haar leeftijdsgenoten had ze nog iets meer op kunnen treden in draf. Zes van de negen gepresenteerde driejarige merries mochten door naar de CK.

Judith van de Ursahof

Uit de groep 4 t/m 7-jarigen werd de goed bewegende Judith van de Ursahof (v. Manno) van fokker Arend Steenbergen en eigenaar Wim van Schadewijk geselecteerd voor de kampioenskeuring. Maar net als de driejarige moest ze het in de finale afleggen tegen de ster van Luttenberg, Mexxima.

Goede veulens

De complete groep veulens werd uitgenodigd voor de CK. Een signaal dat er nog wel degelijk muziek zit in de fokkerij van de tuigpaardafdeling Noord van het KWPN.

Uitslag

Bron: Horses