Minder New Foresthengsten losgelaten als gevolg van coronacrisis

De beheerders van de wilde pony's in het New Forest in het zuidwesten van Engeland, zullen dit voorjaar minder hengsten loslaten in het natuurgebied. De hengsten worden elk jaar zo'n vijf tot zes weken in de kuddes met merries gezet om voor nageslacht te zorgen. "We laten minder hengsten los omdat de markt voor veulens voor volgend jaar onzeker is, als gevolg van de coronacrisis" aldus een woordvoerster.

De New Forest Pony staat nog op de lijst met zeldzame soorten en de fokkerij blijft dus wel belangrijk. Maar omdat niet duidelijk is of het teveel aan veulens verkocht kan worden volgend jaar, zetten de bosbeheerders minder hengsten in. Op 11 mei zullen in totaal tien hengsten losgelaten worden in verschillende gebieden van het Nationale Park.

Rustig voor de paarden

De woordvoerster laat ook weten dat de coronacrisis voor meer rust en veiligheid zorgt voor de paarden. “Er is minder verkeer en er zijn minder wandelaars bij de kuddes. We vragen mensen om afstand te houden van de pony’s en vooral van de hengsten. Die hebben een belangrijke taak te verrichten.”

Niet echt wild

De pony’s in het New Forest zijn niet echt wild, maar lopen wel vrij rond. Ze zijn allemaal eigendom van één van de ‘commoners’ (gedeelde landeigenaren). De fok wordt streng gecontroleerd, de beheerders selecteren de hengsten die de komende weken bij de merries gelaten worden. De rest van het jaar staan de hengsten op privéland. De paarden die je als toerist in het New Forest tegenkomt zijn dus bijna altijd merries.

Bron: Advertiserandtimes.com / Horses.nl