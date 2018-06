Moeder Sir Sinclair overleden

Krishna werd op tweejarige leeftijd bij een fokker in Sint Oedenrode aangekocht door Monica Drohmn, die de merrie zelf opleidde en uitbracht tot en met de Z1 dressuur. “Wie had dat ooit gedacht, toen ik haar als tweejarige merrie bij haar fokker uit de wei kocht. Ik zal nooit vergeten hoe ze naar mij toe draafde en ik dacht: dat is het paard wat ik zoek”.

Fokkerij

Een blessure maakte een vroegtijdig einde aan de sportcarrière van Krishna. Drohm fokte onder andere nakomelingen van Houston, Fidermark, Johnson en UB40 bij de merrie. Daarnaast werd er ook een volle broer van Sir Sinclair geboren. Deze Count Sinclair werd in Amerika uitgebracht in de Lichte Tour.

Pensioen

In september 2007 werd Krishna verkocht naar de Verenigde Staten, waar ze de laatste jaren van haar pensioen genoot bij Bill Wertman en Belinda Nairn-Wertman. “Krishna leeft bij mij voort in de vele goede herinneringen en via haar dochter Walk on Top en haar kleindochter Hidaya en natuurlijk via haar zoon Sir Sinclair en zijn nafok.”



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB