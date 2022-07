Mooie kopnummers op CK Tuigpaard Oost met Nalanita als Algemeen Kampioen

De Nieuwe Heuvel in Lunteren was gisteren gastheer van de Centrale Keuring tuigpaard Regio Oost. Inspecteur Viggon van Beest werd in de beoordeling van de paarden bijgestaan door Bauke de Boer en Thomas van der Weiden. Het drietal zag goede tuigpaarden en omschreven de dag met: "We zijn blij met de mooie kopnummers en met het feit dat we een mooi aantal paarden hebben kunnen uitnodigen voor de Nationale tuigpaardendag." Het algemeen kampioenschap was voor de vierjarige Nalanita (Eebert x Stuurboord).

De dertien driejarige tuigpaarden werden in twee groepen voorgesteld en daaruit werden vijf merrie uitgenodigd voor de finale. In de kampioenskeuring werd het spannend en de jury omschrijft de rubriek als volgt: “We hebben een mooie kopgroep gezien, waarbij de merries aan elkaar gewaagd zijn. De kleine details werden uiteindelijk doorslaggevend.”

Kampioene Oreda

Nadat ze vorig jaar de titel bij de tweejarigen behaalde, wist ze dat dit jaar opnieuw te doen bij de driejarigen. Oreda (Atleet uit Fureda elite v. Unieko) is gefokt en in eigendom van de fokkers van het jaar 2020 fam. Daniels uit Wageningen. Ook fokten zij de Unieko-dochter Mureda, die recent Algemeen Kampioene werd van de CK in West. Viggon van Beest omschrijft Oreda als volgt: “Het is een evenredig en correct gebouwde merrie, die over hardheid en jeugd beschikt. De hals zou er zowel op stand als in beweging iets meer op mogen staan, maar in beweging beschikt ze wel over heel veel techniek. Ook heeft ze een gemakkelijke manier van draven, waarmee ze wist te overtuigen.”

Olien

De tweede plaats was er voor Olien (Atleet uit Idelien ster v. Cizandro) f/g G. Wijnne en mede-geregistreerde E.L. Polinder uit Nunspeet. Idelien is een volle zus van de bekende merrie Heidelien. Van Beest gaf de volgende toelichting: “Olien staat zeer goed in het rechthoeksmodel, straalt veel jeugd uit en heeft zeer goede voeten. Ze heeft een klein beetje onderhals en in de draf heeft ze de neiging om het neusje soms iets teveel eruit te steken. Dit zagen we soms terug in haar aansprekende bewegingen, maar ze bleef in de kampioenskeuring wel veel houding houden.”

Het mooiste model

Op de derde plaats werd Onita (Hertog Jan uit Indinita elite v. Eebert) f/g J.W. van Wessel neergezet. De mede-geregistreerde is J.W.H. van Wessel uit Zwartebroek. In 2004 werd de fam. van Wessel Fokker van het Jaar en uit deze stam komen o.a. het concourspaard Briljant, Icanita, Taunita en de KWPN-hengst Heliotroop. Van Beest over Onita: “Dit is misschien wel het mooiste paard dat we in de kampioenskeuring hebben lopen. Deze zeer tuigtypische temperamentvolle merrie beschikt over een heel mooi front en een goed voorbeengebruik. Het achterbeengebruik zou nog krachtiger mogen zijn waarbij ze ook meer balans zou mogen tonen.”

Pirose op kop bij tweejarigen

In de groep tweejarige paarden werden er vier voorgesteld, waarbij Pirose (Icellie uit Jelsje Rose ster v. Atleet) f/g fam. Van Vemde uit Epe op kop werd geplaatst. Uit deze stam komen o.a. Wendelrose en de KWPN-hengst Icellie. Thomas van der Weiden omschrijft de merrie als volgt: “Het is een mooie correct en complete moderne merrie. Ze heeft een mooie lange hals, maar deze zou er nog iets meer op mogen staan. Ze beweegt met grote passen en veel balans, maar zou nog iets meer houding mogen laten zien.”

Piomara

Op de tweede plaats kwam Piomara (Cizandro uit Kiamara ster v. Dylano) f/g D. van Engelen uit Nunspeet, van der Weiden gaf daarbij de volgende toelichting: “Deze hoogbenige, rassige moderne merrie is royaal gebouwd maar heeft een wat langer achterbeen. De draf is goed, maar ze zou er nog iets meer in kunnen klimmen.” Beide genoemde tweejarige merries ontvingen een eerst premie en zijn uitgenodigd om zich op de Nationale Tuigpaardendag te presenteren.

Nalanita smaakmaker bij 4 t/m 7-jarige keur- en elite merries

Nalanita (Eebert uit Caunita ster, pref, PROK uit Stuurboord) f/ J.W. van Wessel werd als enige merrie voorgesteld in de rubriek 4 t/m 7-jarige keur- en elitemerries. Zij was de absolute smaakmaker van deze keuringsdag. Viggon van Beest gaf hierbij de volgende omschrijving: “Helaas hebben we maar één merrie in deze rubriek, maar het is wel een hele fraaie merrie. Ze straalt veel kwaliteit uit, heeft een opvallend mooie schoft en een sterke bovenlijn. In draf overtuigt ze op imponerende wijze, waarbij ze de hals er heel goed op zet en een goede lichaamshouding met veel zweefmoment heeft. Dit combineert ze met een zeer krachtig achterbeengebruik, we nodigen de merrie graag uit voor de Tuigpaardendag.”

Algemeen kampioenschap voor Nalanita

Voor het Algemeen kampioenschap werden de tweejarige Pirose V, de driejarige Oreda en de vierjarige Nalanita uitgenodigd. Bauke de Boer omschreef de plaatsing als volgt: “We hebben een hele mooie groep gezien voor het Algemeen kampioenschap, waarbij de zeer tuigtypische Nalanita er voor ons toch uitsprong.’’

Bron KWPN