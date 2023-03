Must-see: de complete collectie van de Excellent Dressage Sales 2023

Sinds 2014 weet de Excellent Dressage Sales te imponeren met hun veilingpaarden. Nico Witte, Tim Coomans, Joop van Uytert en Joep Schellekens selecteren jaar op jaar de beste paarden voor hun veiling. In het negende jaar van de veiling komen er 44 dressuurpaarden te koop.

Breed scala

Het is niet makkelijk om de wensen van veel verschillende klanten te bekoren. Toch weet de organisatie daar steeds weer in te slagen. De paarden worden geselecteerd op basis van hun talent, prestaties maar ook zeker op hun potentieel. Ook dit jaar kent de collectie een breed scala van jong paard tot Grand Prix master. Kies nu jouw favoriet en maak snel een afspraak om de gereden paarden uit te proberen!

Grand Prix master

Zo’n master, dat is absoluut Express. Deze zoon van Vivaldi is geklasseerd in de Grand Prix en doet alle oefeningen met het grootste gemak. Hij is de perfecte partner voor een ruiter of amazone die wil opvallen in de baan. Express wist al meerdere hoge scores bij elkaar te lopen wat hem veel overwinningen opleverde. Ook Cadanza is een paard om in de gaten te houden. Ze loopt inmiddels succesvol in de Intermediaire I met scores boven de 70%, maar dat is zeker niet het eindstation van deze merrie. Ze laat zien dat ze alles in huis heeft voor het zwaarste werk.

Express (Vivaldi X SirSinclair)

Geen limiet met No Limit

Op zoek naar een paard dat aan het begin staat van een grote carrière? Bekijk dan zeker No Limit eens. Hij is ongecompliceerd, heeft een zeer goede manier van bewegen en heeft zich al bewezen op grote wedstrijden. Hij liep al naar een aantal hoge klasseringen waarvan de derde plek in de finale van de Subli Cup dit jaar, een absoluut hoogtepunt was.

Aansprekend dressuurpaard

De in 2016 geboren Lexington (v. Grand Galaxy Win) is ook zo’n opvallend paard. Hij behaalde al diverse hoge klasseringen in de klasse Z2. Recentelijk won hij een bronzen medaille op het regiokampioenschap in Utrecht. Hij wordt dus uitgebracht in de klasse Z2, maar springt inmiddels ook al heel eenvoudig een serie. Het is een super match voor iemand die door wil groeien naar een hoger niveau in de dressuursport.

Goedgekeurde dekhengst te koop

De KWPN-goedgekeurde hengst First Date siert de collectie van de EDS. De hengst heeft niet alleen een gouden karakter maar ook nog eens een vrije bloedvoering. Zaken die hem super interessant maken voor de fokkers. Hij stamt af van de Duitse topvererver Fürstenball. Aan moederszijde van First Date vinden we de hengsten Dancier en Sandro Hit.

Mooie collectie driejarigen

Dat de organisatie verstand heeft van jonge paarden, dat blijkt maar weer. De collectie wordt verrijkt met een mooi aantal driejarige talenten. Het zijn paarden die genetisch zeer sterk zijn, met een goede manier van bewegen en (net als de rest van de collectie) recentelijk in orde bevonden door een erkende dierenarts.

Heb je interesse in een van de paarden uit deze collectie? Dan nodigt de organisatie je van harte uit om de paarden live te komen bekijken. Dit is mogelijk op afspraak en hiervoor kun je contact opnemen met Joep Schellekens via [email protected] of telefonisch via 06 26 36 01 96.

De veiling wordt online gehouden op zaterdag 25 maart en om te bieden moet je geregistreerd zijn. Klik hier om te registreren en bekijk hier de hele collectie.