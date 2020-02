Na- en herkeuring levert twee aangewezen hengsten op

Vandaag was de herkeuring van een Gelderse, een dressuur- en een springhengst. Ook waren er drie hengsten aangemeld voor de attestkeuring, waarvan één dressuurhengst en twee springhengsten. Twee dressuurhengsten hebben vandaag een ticket voor het verrichtingsonderzoek weten te bemachtigen.

Op de attestkeuring kunnen hengsten die wegens omstandigheden niet deel konden nemen aan de eerste of tweede bezichtiging worden gepresenteerd. Ook kunnen eigenaren van hengsten die tijdens in het selectieproces zijn afgewezen, hun hengst aanbieden voor de herkeuring.

Twee dressuurhengsten

Een van de aangewezen dressuurhengsten was Maldini D (v.Vivaldi x Donnerhall), fokker J.C.M. Derikx uit Mariaheide, geregistreerde A. van Erp uit Heesch. Deze bemachtigde via de attestkeuring toch nog een een plek in het verrichtingsonderzoek. Masterpiece Taonga (v.Vitalis x Ampère, fokker en geregistreerde Stal 104 B.V. uit Wijdewormer) was via de herkeuring door.

Niet aangewezen

De Gelderse hengst die in de herkeuring voor de hengstenkeuringscommissie verscheen is niet aangewezen, evenals beide springhengsten die voor de attestkeuring waren aangemeld . De springhengst die op de startlijst voor de herkeuring stond is afgemeld.

Bekijk de uitslag van de her- en attestkeuring van de dressuurhengsten, springhengsten en Gelderse hengsten.

Bron: KWPN