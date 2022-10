Na- en herkeuring: Ster voor Lina (Tymen 503) en Eelke (Tsjalle 454)

De na- en herkeuring van het KFPS op donderdag 27 oktober oheeft nog twee Sterren opgeleverd: de driejarige merrie Lina fan ‘e Goëngamieden Ster (Tymen 503 x Maurits 437) en de ruin Eelke fan Fraithwen Ster (Tsjalle 454 x Stendert 447).

Juryleden Sabien Zwaga, Annemieke Elsinga en Jan Hellinx zagen zes driejarigen voorbij komen waarvan er één een Ster met een tweede premie kreeg. Lina is een een jeugdige en behendige merrie, voorzien van een royale schouderpartij en een lang kruis met een goede ligging. Haar stap is voldoende ruim en taktmatig en in draf “blinkt ze uit”, aldus Sabien Zwaga. “Daarbij heeft ze veel schakelend vermogen, een sterk achterbeen en veel balans.”

Sterruin

De vijfjarige ruin Eelke fan Fraithwen Ster (Tsjalle 454 x Stendert 447) is geboren in Engeland, maar inmiddels in eigendom van Feike Holtrop. De ruin is hoogbenig en heeft een voldoende bouw waarbij hij uitblonk in beweging. “Hij heeft een opvallend goede stap met veel lichaamsgebruik en ruimte”, beschrijft Sabien Zwaga. Zijn draf is heel opwaarts met balans en veel zweefmoment. “Een overtuigende Sterruin.”



Bron: Phryso