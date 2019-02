Na overwinning in Friesian Talent Cup imponeert Yersie C. ook in IBOP

De getalenteerde Yersie C. (Hessel 480 x Beart 411) wist opnieuw de juryleden te imponeren in de IBOP van 7 februari in Wergea. Vier weken geleden won ze ook al de Friesian Talent Cup met Corina Conradi-van de Bunt. De merrie die in eigendom is van Yvette Raquelle Pen kreeg een score van maar liefst 89 punten.



Van juryleden Gerard Vermunt en Gotien Sipma kreeg Yersie C. voor haar gedragen, actieve draf een 8,5. Daarnaast prijkte nog zes keer het cijfer 8 op het protocol waarmee het totaal op 89 punten kwam.

Loopbaan als fokmerrie

Het is ook echt een geweldige merrie”, vertelt een stralende Corina Conradi. “Het is misschien een beetje raar zeggen, maar thuis loopt ze nog beter. Ze wil altijd. ”Eigenaresse Yvette Raquelle Pen straalt. “We hebben Yersie C. in de Friesian Talent Cup gestart als voorbereiding op de IBOP. Het succes in de Cup was geweldig en dan IBOP-resultaat erbij is waar we het voor doen. De merrie is niet drachtig, maar er zijn wel plannen voor een loopbaan als fokmerrie. We hebben Fonger gekozen voor dit jaar. Als ze het veulen gebracht heeft ,dan gaat ze weer terug naar Corina om met haar te sporten. En wellicht gaan we wat veulens uit haar spoelen.”

Finale Friesian Talent Cup

De stermerrie Zwartje van Friesenhof Altmark (Wolfert 467 x Pier 448) van Detlef en Petra Elling kreeg een mooie cijferlijst en slaagde met 78 punten. Hiermee promoveerde de merrie naar kroonmerrie. Ook dit paard was met Sabine van Loenhorst al eerder te zien in de finale van de Friesian Talent Cup.

Voor haar goede houding en fijne draf kreeg Sytske fan Meren-State (Tymon 456 x Haitse 425) in de menproef een totaal van 77 punten. De merrie van Marinus Dees en fokker Jan Vriend werd voorgesteld door Age Okkema.

Uitslag

Bron: Phryso.com