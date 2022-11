Nakomelingen van Chacfly PS en Chubakko DSP kampioenen vrijspringen

Door de coronapandemie kon het kampioenschap vrijspringen van het Deutsche Sportpferd niet doorgaan. Afgelopen zondag was het weer zover, in Ellwangen-Röhlingen werden de driejarige Chakira P (Chacfly PS x Abke) en de vierjarige Chubbylou (Chubakko x Loving Dancer) tot kampioenen gekroond.

Met een 9.1 was de Chacfly PS-dochter Chakira P de beste driejarige. Ze kreeg een 9.4 voor vermogen en een 8.8 voor techniek. Ook de nummer twee, Clear Round Rudi (Candy de Nantuel x Converter) scoorde een 9.4 voor vermogen, maar door 8.7 voor de techniek werd hij net verslagen.

Chubbylou beste vierjarige

Bij de vierjarigen ging de titel naar Chubbylou, een zoon van Chubakko, gestationeerd bij Ludger Beerbaum, uit een moeder van Loving Dancer. De ruin behaalde een totaalscore van 9.15 met een 9.5 voor vermogen en een 8.8 voor techniek. Twee paarden eindigden op de tweede plaats met een 8.95 als eindresultaat. Colorit x Chambertin-zoon Colorado kreeg een 9.5 voor vermogen en een 8.4 voor techniek. Casino Pilot Casino Berlin x Lyjanero) scoorde een 9.4 en een 8.5.

Secret en Jovian leveren kampioen vrijbewegen

In Ellwangen-Röhlingen werd niet alleen gesprongen, er was ook vrijbewegen voor dressuurpaarden. De beste van de jaargang 2020 was Snickers F van Secret uit een moeder van Carabas met een eindtotaal van 8.2. De Oldenburgse merrie Joice van Jovian x Fürstenball ging bij de driejarigen aan de leiding met een score van 8.6.

Bron St.Georg