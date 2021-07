CK Noord-Brabant: Nalicia Rock kampioen bij de springmerries

Nalicia Rock volgde vandaag in de voetsporen van haar moeder Charisma, door de kampioenstitel op de Centrale Keuring van Noord-Brabant op te eisen bij de springmerries. Met een bovenbalk van 80/85 kon de titel Nalicia Rock (Cascadello I uit Charisma elite EPTM-spr pref PROK van Cornet Obolensky) van fokker René van den Oetelaar uit De Moer bijna niet meer ontgaan.

“Dit is een goed gemodelleerde, langgelijnde merrie die op de stamboekkeuring een lichtvoetige galop en goede springaanleg heeft laten zien. Ze sprong met goede reflexen, een zeer goede techniek en veel atletisch vermogen. Dat atletische zien we vandaag ook aan de hand. Ze staat goed in het rechthoeksmodel met een aansprekende voorhand en laat een goede draf zien, iets waar haar moeder destijds ook mee opviel op de keuring”, lichtte Henk Dirksen toe. Voor haar springtechniek had Nalicia Rock 90 punten laten noteren op de stamboekkeuring in Berlicum en ze ontving daar als enige springmerrie een uitnodiging voor de NMK.

Concurrentie

Twee springmerries waren vandaag aanwezig op de Centrale Keuring in De Mortel, waar het programma vooral gevuld is met dressuurmerries. Kampioensmerrie Nalicia Rock kreeg concurrentie van Nirmette (Chacoon Blue uit Z-Irmette elite IBOP-spr sport-spr PROK van Sam R) van fokker Frans van Boxtel uit Volkel. “Ook deze merrie heeft goed gesprongen op de stamboekkeuring, en kreeg 85 punten voor reflexen en vermogen. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor een springpaard. Het is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en aansprekend is. Daarbij laat ze een lichtvoetige manier van bewegen zien.”

Voetsporen

Met de verkiezing tot kampioene volgt titel Nalicia Rock (Cascadello I uit Charisma elite EPTM-spr pref PROK van Cornet Obolensky) in de voetsporen van haar moeder, die in Veghel in 2007 tot kampioene verkozen werd. “Destijds hoefden de merries op de Nationale Merriekeuring niet opnieuw te springen, nu is dat gelukkig wél het geval. Want het vrij springen zegt toch meer dan alleen het exterieur en bewegen”, reageert de fokker, die met een grote beker en kampioenslint naar huis kan. “Dat Nalicia Rock hier vandaag kampioen werd was niet helemaal een verrassing maar dat maakt het niet minder leuk. Het is een heel atletische merrie en ze is ook nog eens heel slim. Als veulen sprong ze al uit de wei én liet ze alles heel, dus ik heb altijd wel gedacht dat het een goed springpaard zou gaan worden. Dat heeft ze op de stamboekkeuring ook laten zien, en hopelijk doet ze dat in Ermelo opnieuw.”

Opvolger

Nalicia Rock is een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Hanley (v. Tornesch), die inmiddels voor de sport naar Amerika is verkocht. “We fokken nog steeds met haar moeder Charisma, zij heeft nu een merrieveulen van Chincero aan de voet. Ze brengt elk jaar een veulen en geeft altijd heel aansprekende en goed gemodelleerde nakomelingen. Nalicia Rock lijkt op een aantal fronten zeker op haar moeder. Ze hebben allebei wel iets een speciaal karakter maar zijn beide braaf in de omgang en zijn heel slim. Nalicia is nu drachtig van de verrichtingstopper New Pleasure VDL en daarna gaan we wel verder een plan voor de toekomst maken. Het is altijd mooi om zo’n opvolger van Charisma te hebben, de fokkerij is hobby maar dat doen we wel het liefst met de beste merries!” De CK-kampioene werd klaargemaakt door Willem van Hoof.

Bron: KWPN