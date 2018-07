Nationaal kampioene Kalina valt op in Harich

In de regio Noord wordt per Lokale Keuring een dagkampioen verkozen, en in Harich ging deze eer naar de door Wout Liezen uit Wanneperveen op de Tuigpaardveulenveiling aangeschafte Kalina (Eebert uit Charisma keur van Waldemar, fokkers Gerrie en Gert-Jan Hermanussen uit Beers).

Veel allure

“Een stoere tuigtypische merrie met veel formaat, sterke verbindingen en veel allure. In beweging heeft ze veel uitstraling, veel afdruk en een goed voorbeengebruik”, vertelt inspecteur Viggon van Beest. Van de vier driejarige merries die aangeboden werden, zien we er drie terug op de CK. Naast Kalina zijn dat een dochter van Delviro HBC en van Manno.

Tweejarigen

Een van de twee aangeboden tweejarigen mag naar de CK en dat is Londrini (Dylano uit Hendrini ster van Manno, fokker A. Snellens uit Valkenswaard) van H. Eppinga uit Oudemirdum. “Een goed ontwikkelde merrie met veel front en een goede schoft/schouderpartij. Ze draaft met veel front en lichaamshouding.”

Twee oudere merrie’s ster

Daarnaast waren twee acht jaar en oudere merries aangemeld. Zij kunnen op de Lokale Keuring direct ster worden verklaard en beide merries werd dit predicaat toegekend. De tienjarige Waldemar-dochter Dettedancy FM (uit Vedettedancy HBC ster van Marvel, fokker F.P.G.M. Meewisse uit Berkel en Rodenrijs) van F. Vlasman uit Ee schopte het zelfs tot de kampioenskeuring. “Deze merrie heeft zich heel goed bewaard, heeft een aansprekend front en draafde met uitstraling”, aldus Van Beest. Ook een achtjarige dochter van Vaandrager HBC werd ster verklaard.

Veulens

Twee hengstveulens en vier merrieveulens kwamen voor de jury, respectievelijk een en drie hiervan zien we terug op de CK. Dit zijn nakomelingen van Icellie (2x), Unieko en Idol en deze laatste, het merrieveulen Nora (uit Donnaroos ster van Manno, f/g J. Witlox uit Wijnjewoude) werd uitgeroepen tot kampioen. “Een veulen met heel veel hals en kap en hardbeenwerk, die in beweging veel front maakte, goed kan schakelen en over veel balans beschikt. Rondom een aansprekend veulen.”

Uitslag

Bron: KWPN