Nederlandse keuringskampioene Terlia overleden

De voormalige nationaal kampioene van het KWPN Terlia is overleden. Een koliekaanval werd de dochter van Krack C, gefokt door de familie Visser / De Jong, fataal. De Grande Dame, zoals I.P.S. Horse Group haar in het persbericht omschrijft, is 21 jaar geworden.

Terlia werd in 2000 geboren bij de familie Visser / De Jong. In 2003 werd de Krack C-dochter NMK kampioene in Ermelo. Niet alleen aan de hand imponeerde de merrie, maar ook onder het zadel. Als vierjarige behaalde ze de derde plaats in de PAVO Cup tussen vier goedgekeurde hengsten.

Twee WK merries

Vervolgens heeft Terlia een sportieve carrière doorlopen tot en met Z2 dressuur. Nadat er artrose werd vastgesteld in haar ondervoet besloot eigenaar I.P.S. Horse Group haar voor de fokkerij in te zetten. De keur preferente merrie bracht met diverse vaders altijd goede, zeer fijne sportpaarden, waaronder de twee WK merrie’s: I.P.S Dolcherie (v. Painted Black), LT geklasseerd, WK Verden 2013 en I.P.S Javea (v. Bon Bravour) Elite merrie, WK Ermelo 2019.

Koliek

In het persbericht schrijft I.P.S. Horse Group: “Ondanks haar mooie leeftijd van 21 jaar was ze nog erg fit, maar helaas werd een koliekaanval haar fataal. Al direct na aankomst en onderzoeken op de kliniek bleek al dat de overlevingskans eigenlijk nihil was. Wij zijn ondanks dit grote verlies toch ook zeer dankbaar dat we ze zo lang bij ons hebben mogen houden en haar als belangrijkste stammoeder van I.P.S Horse Group gehad mogen hebben.

We zijn gezegend met haar nakomelingen die ze heeft gegeven. Hopelijk kunnen we haar laatste nakomeling gezond en wel geboren zien worden in mei/juni van dit jaar.”

