“De laboratoria die testen zonder licentie hebben geen toegang gehad tot de data over deze aandoening, alleen de door Cornell uitgegeven patenten en de patentaanvragen. Dat is niet professioneel en zeker geen wetenschap”, liet Winand eerder deze week aan Horses.nl weten.

VHL: ‘Patent niet geldig in Nederland’

De redactie van Horses.nl had contact met het Van Haeringen Laboratorium. “Wij hebben de patentstatus door een advocaat na laten kijken. Het patent is niet geldig in Nederland. Het is volledig legaal dat wij de test in Nederland uitvoeren”, liet medewerkster Leanne van de Goor weten. “De mutatie voor WFFS is gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel, op basis van deze informatie hebben wij de test ontwikkeld en gevalideerd”, aldus Van de Goor.

Geen valide test

De publicatie waar VHL naar verwijst is het case report van Mounthoux et al., gepubliceerd in BMC Veterinary Research. “De mutatie staat niet in die publicatie, de mutatie staat in de Cornell patentaanvraag. Je kunt nooit een valide test opzetten zonder de juiste controles, daarvoor heb je merkers van homozygote WFFS-gevallen en dragers nodig. Wat VHL en andere labs gedaan hebben is het kopiëren van een gepubliceerd DNA-testprotocol zonder de controles om het te valideren.”

Sublicentie

Winand meldt dat VHL en een lab in Ierland (waar de paarden van KWPN partner WSI worden getest) er verstandig aan doen om een sublicentie bij Laboklin te krijgen. “Ik hoop dat deze laboratoria kunnen blijven testen, maar dan via een sublicentie van Laboklin. Ik wil stamboeken die VHL gebruiken om te testen niet in de weg zitten, maar testen zonder de juiste controles is niet handig.”

Horses.nl heeft het Van Haeringen Laboratorium opnieuw gevraagd om een reactie, maar er nog geen ontvangen.

Lees deze week in De Paardenkrant een volledig interview met Winand.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl