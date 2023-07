Neon GSM in handen van zestienjarige Lieke Lueks naar zege in Westfort hengstencompetitie

In het kader van de KWPN-hengstencompetitie vond gisteravond in Stegeren de tweede wedstrijd van de Westfort-hengstencompetitie plaats. Vier jonge hengsten nemen dit jaar deel aan de competitie en ze maakten er een fraaie show van waarbij het publiek geweldig meeleefde. De zestienjarige Lieke Lueks stuurde Neon GSM (v. Bocelies Matteo) naar de overwinning.

Nieuw op de tuigpaardenwedstrijdkalender dit jaar is het concours in Stegeren waarbij de tuigpaardenavond een onderdeel is van het meerdaagse CSI Ommen/Stegeren. Zonder hindernissen in de fraaie zandpiste baan was het heel plezierig kijken voor de vele aanwezigen. Vier paarden verschenen er dus in de in de baan in deze tweede Westfort-competitie. De jury werd gevormd door Wiebo van Dijk, Lammert Vinke met in deze wedstrijd als arbiter Harry de Jong. De deelnemende hengsten waren: de vierjarige Olympus HS (Icellie uit Indalina elite Prok van Colonist, f. Henk Minkema uit de Wilgen, ger. Handelshuis Schuttert uit Stegeren) met rijder Harry van Middelaar, de vijfjarige Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day GSM aangew., fokker Jan Thijs Seinen uit Punthorst, ger: fokker en Albert Lueks ut Diever) met als rijdster de zestienjarige Lieke Lueks, de vijfjarige Norbert FS (Urgent uit Georgina ster van Waldemar, f. Jan Bloemert uit Staphorst) van en met Freek Saris uit Wesepe en de zesjarige Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen) van en met Lambertus Huckriede uit Enschede.

Voorlopige opstelling

Na de eerste omloop werd de voorlopige opstelling: Neon GSM, Olympus HS, Martin Morero en Norbert FS. Daarbij was plaats drie en vier een arbitrale beslissing. Vervolgens ging het tussen Neon GSM en Olympus HS en dat leverde een prachtige strijd op met veel meebeleving van het publiek. De jury nam er de tijd voor en het bleef zoals het was. De overwinning en daarmee de tien te verdienen punten gingen naar Neon GSM die daarmee Olympus HS, de winnaar van de eerste wedstijd, achter zich liet hetgeen de strijd mooi open houdt. Lieke Lueks stuurde haar Neon met veel focus op haar paard rond, reed geheel haar eigen course en liet zich door niets of niemand van de wijs brengen. In de show van Neon is een soort rustmoment en dat geeft iets voornaams aan het totaalbeeld. Dat de tuigpaardensport ook zeker leeft onder de jeugd moge blijken uit het feit dat Neon dus werd voorgereden door een zestienjarige.

Jury legt uit

Wiebo van Dijk gaf een toelichting op de hengsten. “Neon showde mooi gedoseerd en heel rustig op gedragen wijze zijn rijke bewegingen die de hengst op mooi ronde wijze afmaakt. Zijn show wordt gekenmerkt door een heel groot zweefmoment en door verhevenheid. De hengst werkt zich mooi in de schoft omhoog. Olympus is een deftige hengst met mooie bewegingsvorm, veel front en een actievol voorbeengebruik. De koploper liep echter meer met de schoft omhoog en maakte het voorbeengebruik iets mooier rond af en toonde daar ook iets meer verhevenheid in. De nummers drie en vier waren goed presterende, deftige hengsten met veel actie en deden niet veel voor elkaar onder, zeker qua beweging was Norbert niet de mindere. De stelling van Martin Morereo was echter iets mooier en dat gaf de doorslag.”

Punten

Er is een deelname verplichting in deze Westfortcompetitie aan vier wedstrijden én de finale. De eindstand wordt bepaald door de plaatsingspunten behaald in de finale op te tellen bij de plaatsingspunten van de drie beste competitiewedstrijden. Bij gelijke stand is de finale doorslaggevend. De volgende wedstrijd is op 7 augustus in Opmeer. Daarna volgt op 12 augustus de wedstrijd op de NTD in Lunteren. De finale is op 2 september in Houten.

Bron KWPN