Nespresso-dochter Kalista vooraan

“De driejarige Kalista heeft een schitterend type, veel bloeduitstraling en een apart mooie bewegingsvorm. Kracht, ruimte, takt, gedragenheid, schakelvermogen, zelfhouding; ze heeft het allemaal en er zijn maar weinig paarden die zich aan de hand zo magnifiek laten zien in draf.Daarbij leek de merrie over een opvallend stabiel karakter te beschikken, te zien aan de kalmte waarmee ze direct na haar aandachtopeisende presentatie de erelinten, staatsiedeken en huldiging in ontvangst nam. Spijtig dat de merrie een bemerking kreeg op de voeten; in alle andere op Fokker J. Schottert uit Beerze heeft een schot in de roos met de keuze voor Nespresso bij zijn veulenboekmerrie Cristal Unique (Ronaldo x Nourejev x Derrick)”, schrijft het NRPS.

Kalesta’s Love

In de rubriek van de kampioen mocht Kalesta’s Love als tweede opstellen, een langgelijnde bonte merrie van een iets robuuster type, die eveneens imponeerde in de beweging. Zij stamt van Love for You x Pyriet x Rossini, werd gefokt door R. Smilda uit Roderwolde en is eigendom van Wendy Hendriks uit Groesbeek.

Erika

Aan kop bij de vierjarige en oudere die dit jaar in het stamboek zijn opgenomen, liep de negenjarige Erika prest.sport (sportnaam Evita), dochter van Wup x Havel x Ahoy, fokker H. Lohuis uit Zuna en eigenaresse Josy Santing uit Deventer. Bij de vierjarige en oudere stamboekmerries die nu de ster kregen, ging Nieuwmoed’s Inka aan de leiding. Zij stamt van Travolta’s Nieuwmoed x Nobility x Bredero, fokker/eigenaar André Jurrius uit Vorden. Eerste van de zes voorlopig keur merries was Jewel’s Gift (Gameboy x Trento B x Glenndale) van fokker/eigenaar Cindy Koster-Feld uit Zuidermeer.

Alle merries ster

Alle merries kregen de ster of predicaatverhoging, in totaal 18 ster en 6 voorlopig keur. Drie kregen het keurpredicaat: als eerste geplaatst Etosca-SB (Kasparow x Wolfgang), vervolgens Janis (Fairytale x Sorento) en dan Madammeke (Hamilton x Purioso). Etosca-SB werd gefokt door Marinus Smegen en Roelie Brinks uit Schoonebeek, eigenaar De Smelthehoeve VOF uit Hoogersmilde; Fokker/eigenaar van Janis is Jill Bomers uit Eibergen; en Madammeke werd 24 jaar geleden geboren bij Karen Galema in Loosdrecht en is nu eigendom van M. Jonkerman uit Aalsmeer.

Lots of Love

In de rijpaardring begon de dag bijzonder goed met de Nationaal jeugdkampioen, de tweejarige Lots of Love Lariena JVR (v. Johnson). Deze goed ontwikkelde, correcte merrie beschikt over veel bloeduitstraling en de nodige jeugd, en een uitmuntende stap en draf. Haar moeder Aliena keur; pref; prest.sport; röntgen bracht onder andere ook de goedgekeurde hengsten Casandro JVR (v. Charmeur) en Justin Dunkelbraun (v. Johnson, dus een volle broer van de tweejarige merrie). Christie Jolink en Stefan van Rekum uit Halle zijn fokker/eigenaar van al deze paarden.

Fokkerspremies zorgen voor volle dressuurrubrieken

Om meer fokkers te bewegen met hun eerste premie veulens naar de Nationale keuring te komen, had het bestuur besloten de fokkerspremies voortaan daar uit te reiken in plaats van in de regio. Het is op zich al vrij uniek dat een stamboek veulenpremies toekent, en het gaat om respectabele bedragen: zo kreeg de veulenboekkampioen van beide fokrichtingen 225 euro en de reservekampioen 150 (dressuur) dan wel 100 (springen, waarin dit jaar veel minder keuringsgangers waren). De als tweede geplaatste in de rubrieken kregen 75, de derde nog 50, volgprijzen 25.

Inderdaad kwamen er hierdoor meer veulens op de Nationale keuring. Maar het had geen invloed op het feit dat de Reg. A veulens ook dit jaar in de meerderheid waren. Daarnaast werden bij de Reg. A veulens voor het eerst aparte rubrieken uitgeschreven voor hengst- en merrieveulens, (mits voldoende deelname) en een kampioen plus reservekampioen aangewezen.

Expression-veulen vooraan

Bij de dressuurveulens was de omvang van het deelnemersveld dik in orde en ging de Nationale titel naar het royaal ontwikkelde hengstveulen Enjoy (v. Expression, m. Bayonce ster NRPS v. Bachelor NH x Metall) van G. Vermeer uit Putten. Enjoy maakte veel indruk met zijn uitstekende draf: hij kan goed schakelen, weet zich te dragen, en gebruikt het voorbeen op een mooie manier. De galop kenmerkt zich door veel lossigheid.

Het merrieveulen Norah-Jones (v. Desperado) was de reservekampioen. Haar moeder E-Mail is nu voorlopig keur en stamt van Tuschinski uit Nelinora keur; prest.sport (v. Climax), die met Petra van Esch onder de sportnaam Noa-H is opgeleid en uitgebracht tot PSG/Inter-I niveau. Ook de stam van de int. dressuurpaarden Fido Dido en Fiji. Fokker en eigenaar Hendrik van Esch, Gemonde.

Ashwin van de Fryochaborg levert veulenboekkampioen

Het aantal deelnemers bij de veulenboekveulens mocht dan niet overweldigend zijn, de kwaliteit was uitstekend. Luxe kampioene is de charmante, langgelijnde Naomie, die over een mooi type beschikt en met name in de beweging overtuigde. De romp mist wat diepte en de bovenlijn doet strak aan. Naomie stamt van Ashwin van de Fryochaborg x Tuschinski en is eigendom van de fokker F.L. Versélewel de Witt Hamer uit Tolbert. De degelijke en zeer goed ontwikkelde Elliot (v. Especial) werd reservekampioen. Dit hengstveulen beschikt over een goed sporttype, juist wel een mooie rompdiepte, en drie goede gangen. Nicole Vos uit Eemnes fokte Elliot uit de NRPS-merrie Krista prest.sport (Bachelor NH x Visioen x Marconi).

Springveulens in de minderheid

De springgericht gefokte veulens waren dit jaar in de minderheid. Kampioen bij de veulenboekers werd Dreambeam (Dencognito x Lester x Eusebio) van K. de Haan uit Oude Pekela, een heel mooi veulen met een prachtig front en een goede croupe, die heel goed kan bewegen maar net wat langer gelijnd had mogen zijn. Fijne reservekampioen met een goed type en veel bloeduitstraling is Queen Aviccini (Catoccini x Quasimodo Z x Nobility), gefokt door Wesley Mulder uit Apeldoorn, die het veulen nog samen in eigendom heeft met J. Snijders uit Oldenzaal.

Reg. A kampioen springveulens is Chicago van het Grote Blaar (Casago x Bodinus x Royal Bravour), een veulen met veel uitstraling en een goede galop. Fokker/eigenaar mw. A.J. Postma-Kamphuis uit Hall. Goede reservekampioen: Nevada (Van Gogh x Norbert x Dutchboy) van Van Ginneken-Vermeiren uit Wuustwezel (B).

Bron: NRPS