Braat: ‘Redd Bull lijkt wel vleugels te hebben’

Een mooi succes voor New Forestpony-hengstenhouder Erik Braat van stal 't Gruyter op de Duitse hengstenkeuring. Zijn oogappeltje Redd Bull werd goedgekeurd zowel als New Forestpony en als Duitse rijpony. "Hij lijkt wel vleugels te hebben.", laat de enthousiaste eigenaar weten.

Voor Erik Braat liggen de laatste twee jaar geluk en ongeluk erg dicht bij elkaar. Zo kende hij vorig jaar in aanloop van de Nederlandse New Forest-keuring enorme pech toen één van de jonge hengsten die hij aan het voorbereiden was voor deze keuring zijn been brak. Op de keuring zelf boekte hij mooie successen. Dit jaar op de keuring was het geluk niet aan de zijde van Braat toen Redd Bull (v. Brummerhoeve’s Redd H) niet helemaal in orde bleek bij het veterinaire gedeelte.

Vleugels

“Ik heb hoge verwachtingen van deze hengst, dus daarom was het extra zuur dat hij niet in orde was op de Nederlandse keuring. Wij kregen al veel positieve reacties in Nederland en veel vraag naar hem voor de verkoop, maar willen hem mede doordat hij vrij bloed heeft beschikbaar stellen voor onze klanten. Gistermorgen grapte de Duitsers als of wij hem Red Bull hadden gegeven. Doordat ze op de Duitse hengstenkeuring wat hoger springen dan in Nederland kwamen zijn kwaliteiten extra naar boven en kreeg hij ook applaus van het publiek. Hij leek echt vleugels te hebben.”, vertelt een trotse Erik Braat.

De zoon van Brummerhoeve’s Redd H zal opnieuw in Nederland worden voorgesteld op de nakeuring.

Gekört

Slechts acht ponyhengsten verschenen in de keuringsbaan voor de nakeuring in Vechta. Redd Bull werd zowel voor de richting New Forest pony als Duitse Rijpony goedgekeurd. Daarnaast werden nog twee Duitse Rijpony’s goedgekeurd. De in Nederland gefokte Dempsy Chicago (v. Nia Domo’s Bolero) en ook Mellimara Nashville (v. Mellimaras Nugget) kreeg groen licht van de keuringscommissie. Een voorlopige goedkeuring was er voor Hula Hoop ZV (v. Hurrikan Heros).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl