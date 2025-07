Gruyter’s My Love gehuldigd als Nationaal Kampioen New Forest Merries

Tijdens de Nationale New Forest keuring is de achtjarige Gruyter’s My Love gehuldigd als Nationaal Kampioen bij de merries. De imponerende vosmerrie, in eigendom van familie Braat, onderscheidde zich door haar uitstraling, beweging en bewezen sportkwaliteiten.

Gruyter’s My Love werd als driejarige al met hoge punten ingeschreven, waaronder maar liefst 82 punten voor haar verrichtingen, met negens voor de springonderdelen. Inmiddels heeft ze ook internationaal gepresteerd in de springsport met amazone Caro Lize Wessel Boer. Ze is een dochter van Brummerhoeve’s Levi uit de befaamde fokmerrie Hoppenhof’s Mandy, tevens de moeder van de bekende pony Gruyter’s Bruno Mars.

Strijd

De titel voor My Love kwam niet zonder strijd: er was stevige concurrentie van meerdere kopmerries. De driejarige Scaldia’s Signature by Her Poppy (v. Rowan), gefokt en in eigendom van Fam. Martens, maakte indruk in haar rubriek. Ook Roossienhoeve’s Daisy (v. Gruyter’s Bruno Mars), in eigendom van Erik Braat Sporthorses, en de vosmerrie Mabeline’s Zoë (v. Sirocco’s Kensington) van Fam. Niemeyer, waren sterke tegenstanders in deze topjaargang.

Illusion NFX kampioen

Bij de NFX-pony’s (dit is het register voor de kruisingsproducten van het Nederlands New Forest stamboek) ging de nationale titel naar Illusion, een zoon van Hattrick Collin, gefokt en in eigendom van F. Buiter.

Bron: Persbericht / Horses.nl