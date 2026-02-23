HK New Forest: Heihoeve’s Boston voor derde keer dagkampioen

Archiefbeeld 2019: Heihoeve's Boston algemeen kampioen Foto: Arlette Beukelenkamp

Op de Centrale Hengstenkeuring van het New Forest-stamboek, die op zaterdag 21 februari in Dronten plaatsvond, zijn tien hengsten aangewezen. Direct goedgekeurd op basis van sportresultaten werd Cat. nr. 16: Brummerhoeve's I.Q.H (v. Sulaatik's Vingino). Daarnaast werden eerder aangewezen hengsten gepresenteerd in verschillende rubrieken. Heihoeve's Boston (v. Spoekedammetjes Nick) kroonde zich opnieuw tot dagkampioen, net als in 2019 en vorig jaar.

De volgende hengsten zijn doorverwezen naar het HVO in 2027:

Rubriek 1a Grote Maat

3. Mabeline’s Nox (v. Havehoeve’s Indra)
6. Coco’s Miami (v. Heihoeve’s Boston)
7. Nobis Igor (v. Havehoeve’s Igo)
8. Molenberg’s Maicon (v. Heihoeve’s Boston)
10. Stackarps Janeiro (v. Stackarps Denver)
13. Uvano Des Marronniers (v. Hobby Des Marronniers)
15. Izaak W. (v. Rowan)

Rubriek 1a NFX Grote maat

21. MilkyWay MH. (v. Gruyter’s Bruno Mars)

Rubriek 1b Kleine Maat

26. Stapelbroek’s Pinky (v.Thunbergia’s Galanthus)

Rubriek 1b NFX Kleine Maat

27. Groenoord’s Tino (v. Thunbergia’s Galanthus)

Predicaten

Reekamp’s Eclips (v. Orlando) ontving zijn Prestatie fokhengst predicaat, terwijl Gruyter’s Bruno Mars (v. Melle Bruno) Keur werd verklaard.

Bekijk hier de uitslag van alle keuringsrubrieken
Bekijk hier de bovenbalk cijfers jonge hengsten

