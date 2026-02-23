HK New Forest: Heihoeve’s Boston voor derde keer dagkampioen

Op de Centrale Hengstenkeuring van het New Forest-stamboek, die op zaterdag 21 februari in Dronten plaatsvond, zijn tien hengsten aangewezen. Direct goedgekeurd op basis van sportresultaten werd Cat. nr. 16: Brummerhoeve's I.Q.H (v. Sulaatik's Vingino). Daarnaast werden eerder aangewezen hengsten gepresenteerd in verschillende rubrieken. Heihoeve's Boston (v. Spoekedammetjes Nick) kroonde zich opnieuw tot dagkampioen, net als in 2019 en vorig jaar.