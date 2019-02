Jurrius succesvol op New Forest Keuring

André Jurrius van Stal Nieuwmoed had negen hengsten meegenomen naar Ermelo voor de New Forest hengstenkeuring. Maar liefst vijf daarvan werden aangewezen. Tevens werd zijn hengst Heihoeve's Boston verkozen tot algemeen kampioen van de keuring.

Jurrius kreeg de kleine maat hengst Thunbergia’s Galanthus (v. Vivienne’s Vision of Freedom) aangewezen. Bij de grote maat hengsten werden twee zonen van Spoekedammetje’s Nick aangewezen, Poppings Olympic en Havehoeve’s Ivan. Daarnaast kregen Poppings Wiliam (v. Reekamp’s Eclips) en Sirocco’s Kengsington (v. Jacodi’s Maritza’s Maison) groen licht van de hengstenkeuringscommissie.

Succesvolle dag voor Braat

Een andere hengsthouder die succes had op de New Forest Hengstenkeuring was Erik Braat van Stal ’t Gruyter, maar kon zijn succes van vorig jaar niet evenaren. Hij had vier eigen hengsten mee en één hengst die hij voor keuringsklaar had gemaakt. Twee hengsten werden aangewezen.

Waaronder Gruyter’s Cum Laude (v. Brummerhoeve’s Redd H) uit Braats fokmerrie Hoppenhof’s Mandy. Deze merrie is ook de moeder van Gruyter’s Bruno Mars, die vorig jaar werd aangewezen, en de reserve kampioensmerrie van Duitsland Gruyter’s Maxima. Deze prestatie leverde ze uit haar eerste drie nakomelingen. Tevens werd Jacodi’s Bera’s Boots aangewezen, een nakomeling van de volle zus van de goedgekeurde hengst Jacodi’s Bo’s Barclay.

Algemeen kampioen

In de strijd om het Algemeen Kampioenschap ontmoette Stal Nieuwmoed en Stal ’t Gruyter elkaar. Uiteindelijk ging Heihoeve’s Boston (v. Hobby Des Marronniers) van Stal Nieuwmoed met het kampioenlint naar huis. De reservetitel was na een nek-aan-nek race voor Heihoeve’s Berlin (v. Sulaatik’s Mancinie).

Predicaten

Op de hengstenkeuring werden tevens predicaten toegekend aan negen hengsten. Het keurpredicaat was voor Reecamp’s Eclips van combinatie Jurrius en voor Vivienne’s Vision of Freedom van J. Kemkers.

Maar liefst zes hengsten kreeg het predicaat prestatie dekhengst. Dit predicaat was voor Oosterbroek Fenix, Gruyter’s Memphis, Frodo’s Boy, Dimmans Electron, Hobby Des Marronniers en Brummerhoeve’s Redd H. Het predicaat prestatie fokhengst was voor Sulaatik’s Peter Pan.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl