KCT’s Rico en Gruyter’s My Love verrichtingstoppers New Forest stamboek

De NNFPS organiseerde dit weekend de laatste evenementen van het seizoen, waaronder de afsluiter van het verrichtingsonderzoek van de New Forest hengsten. Ook was het verrichtingsonderzoek voor merries en ruinen. Topscoorders waren de hengsten KCT's Rico (v. Spoekedammetje’s Nick) en de merrie Gruyter's My Love (v. Brummerhoeve’s Levi H).

Rico scoorde 8,5-en voor zijn galop en zijn springvermogen. Het totale puntenaantal kwam uit op 79 punten. Achter hem volgden Havehoeve’s Igo en Molenbergs Quin, die beiden 78 punten verdienden.

Havehoeve’s Igo. Foto: A Beukenkamp

My Love maakt verwachtingen waar

In totaal verdienden tien merries het Kroonpredicaat met hun verrichting. Gruyter’s My Love werd als driejarige al ingeschreven met hoge punten voor beweging en springen (85 bovenbalk) en exterieur (80). Zaterdag werd ze voorgesteld door Lisa Klopman en behaalde voor de springonderdelen alleen maar negens en een 8,5 voor de draf. Met een totaal van 82 punten was ze de overtuigende verrichtingskampioen. My Love is een dochter van de bekende merrie Hoppenhof’s Mandy, ooit zelf ook verrichtingskampioen en de moeder van de goedgekeurde hengst Gruyter’s Bruno Mars.

Gruyters My Love met Lisa Klopman. Foto: A Beukenkamp

Alle uitslagen

Bronnen: NNFPS / Horses.nl