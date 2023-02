New Forest: 10 hengsten aangewezen, Havehoeve’s Igo kampioen

Op de Centrale Hengstenkeuring van het New Forest stamboek, zaterdag 18 februari in Dronten, zijn tien jonge hengsten aangewezen. Ook werden 38 eerder aangewezen hengsten gepresenteerd in verschillende rubrieken. De dagkampioen was Hagehoeve's Igo (v. Spoekedammetjes Nick).

De jonge hengsten zijn zaterdag exterieurmatig op een harde ondergrond beoordeeld, waarna ze hun bewegings- en springkwaliteiten in de kooi mochten tonen. Aan het einde van de dag werd de nieuwe collectie aangewezen hengsten van de nieuwe jaargang 2023 bekendgemaakt. Het waren er tien, twee hengsten in de kleine maat en acht in de grote maat. De beste cijfers van de dag waren voor Heihoeve’s Neptunus (v. Gruyter’s Bruno Mars), die gefokt is door A. Bosch. De fokker heeft de hengst nog in eigendom, samen met Erik Braat van Stal Het Gruyter.

Heihoeve’s Neptunus. Foto: Arlette Beukenkamp

Kampioenskeuring

Bij de keuringsrubrieken bestond de grootste groep uit de zesjarige hengsten waarvan nog geen rapportage nakomelingenonderzoek is gemaakt. Daar was een finale nodig om de rubriekswinst uit te maken, die uiteindelijk ging naar The Mickle’s Moxie (v. Lomansheide Brent) van de familie De Groote. In de finale om het kampioenschap ging de eer uiteindelijk naar Hagehoeve’s Igo, die in eigendom is van Stal Het Gruyter. De hengst is gefokt door mevrouw G.A. Havekes-Bosgoed.

Alle uitslagen

Bron: New Forest Pony Stamboek