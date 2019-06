New Forest-hengst Carlo (31) ingeslapen

De 31-jarige New Forest-hengst Carlo (Ralph x Noordererf Chap) is op 31-jarige leeftijd ingeslapen. In november afgelopen jaar betrok de hengst, die zelf in het ZZ springen en het Z dressuur presteerde, een stal bij de familie Nahuis. Carlo werd twee keer algemeen kampioen op de Centrale Hengstenkeuring en kreeg in 2014 het predicaat prestatie.

Tot aan het begin van dit jaar stond Carlo nog bij Hengstenhouderij Reilink. Pascal Nahuis hoopte de hengst te kunnen handhaven voor de fokkerij, maar lang heeft hij niet van Carlo kunnen genieten. “Hij was op, het ging niet meer”, licht Nahuis toe.

Forrest Flame

De in de Verenigde Staten goedgekeurde New Forest-hengst Forrest Flame is de bekendste nakomeling van Carlo. Forrest Flame scoorde de hoogste cijfers in het verrichtingsonderzoek en is de enige ponyhengst die drie sterren heeft in het ISR/Oldenburg Registry Award Program.

