New Forest-hengst Gruyter’s Memphis verkocht naar Amerika als hunter

De bij het New Forest-stamboek goedgekeurde hengst Gruyter's Memphis (Brummerhoeve’s Paladin x Paddington’s O’mally) gaat zijn carrière voortzetten als hunterpony in Amerika.

Gruyter’s Memphis werd als driejarige goedgekeurd en doorliep met goed gevolg het verrichting onderzoek. Als vierjarige werd hij met Sterre Buytendijk in het zadel prestatie sportpony. Waarna Silke Reuvekamp de teugels overnam en tot twee keer toe een ticket behaalde de Nederlandse kampioenschappen.

Hunter

De kleine maat hengst liep dit jaar mee op de New Forest sportdag in de Hunterclass clinic. Hierna vielen de kwaliteiten van de 1,26 meter metende hengst op bij Amerikaanse liefhebbers van de Huntersport. In deze tak van sport zal de New Forest-hengst zijn carrière voortzetten.

Voor de Nederlandse fokkerij blijft de hengst doormiddel van diepvriessperma beschikbaar.

Bron: Horses.nl