New Forest-hengstenwissel: Spoekendammetjes Nick naar Zweden, Wellhouse Willum naar Nederland

In elke rasfokkerij blijft voldoende bloedverversing altijd een aandachtspunt, ook bij de New Forest-pony's. Hengstenhouder André Jurrius van Stal Nieuwmoed heeft samen met de Zweedse Stutteri Stegstedgaard een originele oplossing gevonden om daarvoor te zorgen: een hengstenruil. Keurhengst Spoekendammetjes Nick gaat naar Zweden en zijn plaats in Vorden wordt ingenomen door de elitehengst Wellhouse Willum.

De 1,46m. metende Wellhouse Willum is in Engeland gefokt en daar als beste tweejarige gekeurd. In Zweden werd hij met een 10 op type en 8 en 9’s op beweging goedgekeurd en vijf keer Nationaal kampioen. Hij deed een excellente verrichting is in springen en dressuur (Z) uitgebracht. Wellhouse Willum heeft vijf goedgekeurde zonen en vele predicaatmerries en sportpony’s.

Wellhouse Willum is alleen dit jaar beschikbaar bij Stal Nieuwmoed.

Bron: Horses.nl