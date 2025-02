New Forest Pony hengstenkeuring op 22 februari in Dronten

Op zaterdag 22 februari vindt de hengstenkeuring van het Nederlands New Forest Pony stamboek plaats op Hippisch Centrum Flevodrome te Dronten. Een mooi evenement voor de liefhebber van New Forest en Sportpony's.

De keuring begint om 7.45 uur met het meten van de jonge hengsten. Dit jaar zijn er maar liefst 37 hengsten in deze rubriek. ’s Morgens wordt deze groep aangeboden voor de lineaire score. ’s Middags (ca. 12.45 uur) zullen deze hengsten in de kooi te zien zijn voor de beoordeling van het vrij bewegen en vrij springen.

Oudere hengsten en gebruikspresentatie

Vanaf 8.30 uur beginnen de rubrieken met de oudere reeds gekeurde hengsten. Naast de keuringsrubrieken is er ook een rubriek voor de gebruikspresentatie. In deze rubriek tonen 8 hengsten die de verrichting al afgerond hebben zich nogmaals in een gecombineerde spring-, dressuurproef aan de jury.

De dag wordt afgesloten met de kampioenskeuring en het aanwijzen van de jonge hengsten voor de verrichting.

Redd Bull op het CHK 2024 Foto: Let’s Fotografie

De hengstenkeuring is live te volgen op ClipMyHorse. Het programma en de deelnemende hengsten vindt u op www.newforestpony.nl

Bron: Persbericht