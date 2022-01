Top-ponyhengst Woodrow Carisbrooke overleden

De keur, preferent, prestatie fok- en sport-hengst Woodrow Carisbrooke (NF Peveril Peter Piper x Wootton Sparky) is onverwachts overleden. Dat maakte Stal Nieuwmoed gisteren bekend. De New Forest- hengst kreeg ernstige koliek en moest worden ingeslapen. Woodrow Carisbrooke was 22 jaar.

“Groot is ons verdriet, gisteren hebben we geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze Woodrow Carisbrooke. Wegens ernstige koliek hebben we hem moeten laten inslapen”, begint Stal Nieuwmoed het bericht op facebook. “Wat heeft hij veel betekend, voor het New Forest Stamboek, voor alle ruiters en amazones die met hem zo succesvol mochten zijn en voor ons zelf, hij was een pony uit duizenden.”

Carrière

De Engelse importhengst Carisbrooke was in Engeland als veulen al kampioen en werd in zijn jonge jaren kampioen van 2004 en 2009, in Nederland. Hij was de verrichtingstopper in 2003, waar hij opviel door zijn werklust, karakter, beweging en zeer goede springvermogen. In 2019 werd Carisbrooke als jongste hengst ooit prestatie fokhengst en daarnaast preferent verklaard. Vier van Carisbrooke’s goedgekeurde zonen werden tevens verrichtingskampioen.

Onder vele ambitieuze ruiters en amazone’s sprong Carisbrooke steeds op het hoogste niveau. De laatste tijd werd de ambassadeur van het New Forest Stamboek gereden door de elfjarige Ize Herwers, die van hem de kneepjes van het vak mocht leren.

Bron: Horses.nl/Stal Nieuwmoed