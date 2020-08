Nieuw bestuur en nieuwe RvT voor Hannoveraner Verband

Na een ledenvergadering van maar liefst 9,5 uur, heeft het Hannoveraner Verband maandag een nieuw bestuur en een nieuwe Raad van Toezicht (Aufsichtsrat) gekozen. Dit alles op grond van een geheel nieuw ingedeelde verenigingsstructuur. Dr. Hinni Lührs-Behnke is de nieuwe voorzitter van het stamboek.

De nieuwe verenigingsstructuur was noodzakelijk geworden na het verenigingsverscheurende conflict dat in eerste instantie alleen directeur dr Werner Schade de kop kostte, maar dat uiteindelijk ook de val inleidde van voorzitter Hans-Henning von der Decken.

‘Fokkers zijn het hart van het stamboek’

Dr. Hinni Lührs-Behnke werd tot nieuwe voorzitter van het Hannoveraner Verband gekozen. “De fokker vormen het hart van de vereniging” zei de 48-jarige na haar verkiezing. De voorzitter van de nieuw opgerichte Raad van Toezicht is Ernestine Zwingmann. De bijeenkomst was wel historisch te noemen en zal in veel opzichten tot een nieuwe koers voor het stamboek leiden. Na de herstructurering van februari is een groot deel van de organisatie van het stamboek vernieuwd.

Carsten Leopold, is tot vice-voorzitter gekozen, hij zat al in het presidium. Ook Harald Thelker, Matthias Klatt (dressuur), Hergen Forkert (springen) en Dieter Meyer treden tot het bestuur toe.

Raad van Toezicht

De vijfkoppige Raad van toezicht heeft als belangrijkste taak het adviseren en controleren van het bestuur. Naast voorzitter Ernestine Zwingmann treden toe: Hendrik Hüsker (vice-voorzitter), Matthias Bug, Achim Schacke en Matthias Gruppe. Ook de commissies voor dresuur, springen en eventing zijn vernieuwd.

Interview met nieuw bestuur:

Bron: Hannoveraner Verband / Horses.nl