Nieuw: Hengstenboek 2020

Nieuw van de makers van Paardenkrant-Horses.nl: het Hengstenboek 2020. Dit Hengstenboek beschrijft alle KWPN-hengsten die in 2020 goedgekeurd zijn, inclusies analyses over de jaargang. Dit hardcover bewaarexemplaar telt maar liefst 200 pagina’s en springt in het oog met veel mooie hengstenfoto’s. Het boek verschijnt 9 maart, maar is nu alvast te bestellen. De eerste 50 inschrijvingen ontvangen daarbij gratis het boek Grondleggers, dus bestel snel!

Het Hengstenboek 2020 is een nieuw product van Paardenkrant-Horses.nl, gebaseerd op het losse bladen-systeem van goedgekeurde hengsten. In dit Hengstenboek staan beschrijvingen van alle KWPN-hengsten die in 2020 goedgekeurd zijn. Ook bevat het boek achtergrondartikelen en analyses over de jaargang.

Overzicht van de jaargang

Bijna alles wat je als fokker vandaag de dag over hengsten wilt weten, is online te vinden. Waarom dan toch een boek? Eén belangrijke reden: het biedt overzicht. In dit Hengstenboek staan alle in 2020 door het KWPN goedgekeurde hengsten op een rij, per discipline, met alle beschikbare informatie en veel foto’s. Daarnaast staat in dit boek het verhaal over deze jaargang, plus achtergronden en analyses van de hedendaagse fokkerij. Wat is bijvoorbeeld de invloed van buitenlandse vaders en hoe doen de hengsten het in de ranglijsten? Ook weer royaal aangevuld met uniek beeldmateriaal. Kortom: een bewaarboek, dat een plekje verdient in de boekenkast van iedere fokker!

Voorinschrijving

Het Hengstenboek verschijnt 9 maart, maar de voorinschrijving is alvast geopend. Bestel het boek nu alvast zodat het zo snel mogelijk in jouw brievenbus ligt. En de eerste 50 inschrijvingen ontvangen daarbij gratis het boek Grondleggers!

Abonnees van de Paardenkrant en/of het losse bladen-systeem van het Hengstenboek hebben extra voordeel en krijgen een korting van maar liefst 40%!