Nieuw record in Trakehner veiling: Millenium-dochter voor 85.000 euro verkocht

Het duurste veulen in de veiling van afgelopen weekend op het Trakehner Bundesturnier in Münster-Handorf bracht een nooit eerder geziene 85.000 euro op. Het veulen genaamd Kinshasa (v.Millenium) kwam in handen van eigenaren die gevestigd zijn op het Trakehner Gestüt Söl'ring op het eiland Sylt.

Kinshasa is een kleindochter van Kira K, die ooit door Ingrid Klimke in de sport werd gebruikt. Vader Millennium hoeft niet in detail te worden beschreven. Hij leverde kampioenshengsten, veilingtoppers en sportpaarden voor alle Duitse Warmbloed fokkerij-verenigingen. Met 85.000 euro is Kinshasa de nieuwe recordhouder van het Trakehner Stamboek.

‘Een bijzondere veulenveiling’

Het op één na duurste veulen, Kanté (v.Blanc Pain x Freudenfest), werd verkocht voor 25.000 euro. Sir Surprise (v. United Affair x Oliver Twist) was met 23.000 euro net iets goedkoper. Ook de gemiddelde prijs betekende een nieuw record: 15.024 euro voor de 21 veulens. De conclusie van plaatsvervangend fokkerijmanager Neel-Heinrich Schoof was dan ook: “Dat was in meerdere opzichten een bijzondere veulenveiling. De belangstelling van bieders was sensationeel en we hadden tal van online biedingen uit Duitsland, andere Europese landen en Noord-Amerika gekregen.”

Bron: St. Georg/Horses.nl