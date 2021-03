Nieuwe data Duitse sporttesten voor hengsten

De Duitse hippische bond moest vanwege de Rhino-uitbraak de in maart geplande sporttesten voor hengsten in Verden en München-Riem af lassen. Nu zijn er nieuwe data gepland voor de testen. Begin april heeft Elmshorn nu de eerste, dan zijn er in dezelfde maand testen in München Riem, Verden en Münster-Handorf.

Voor de eerste keer zal een sporttest (dressuur en springen) plaatsvinden op het centrum van het Holsteiner Verband in Elmshorn van 6 tot 8 april. Deelname aan deze driedaagse sporttest voor vier- en vijfjarige gekeurde hengsten is een voorwaarde voor inschrijving in Hengstenboek I. De jonge hengsten presenteren zich op A-niveau (vierjarigen) of L-niveau (vijfjarigen).

Sporttesten eind april

Van 16 tot 22 april is er weer een sporttest dressuur en springen in München Riem. Voor springhengsten is er een sporttest in Verden van 19 tot 21 april. En van 27 tot 29 april is er weer een sporttest voor dressuurhengsten in Münster-Handorf.

Aanlegtesten

De 14-daagse aanlegtesten voor drie- en vierjarige hengsten zullen wel zoals gepland in april worden gehouden. Zij beginnen van 7 tot 20 april in Adelheidsdorf, gevolgd door Neustadt/Dosse (9 tot 22 april). De jongere paarden krijgen nog een kans in Schlieckau van 5 tot 18 mei. In deze aanlegtesten worden de basisgangen en het vrijspringen beoordeeld. Net als bij de sporttesten worden de hengsten ook door gastruiters gereden.

Bron St. Georg