Nieuwe embryo handel met de oprichting van Mares of Macha

Pieter Devos, Klaas De Coster en Frederik De Backer hebben een nieuw project opgericht: Mares of Macha. Het duurde drie jaar om veertien zorgvuldig geselecteerde merries bij elkaar te brengen voordat hun website vandaag werd gelanceerd, wat de lancering van hun project markeert. Via hun website is het mogelijk om een embryo te reserveren van enkele van de beste merries die er zijn, met verschillende opties beschikbaar.

In de afgelopen weken hebben ze sterren toegevoegd zoals Eureka van’t Roosakker, Sancha La Silla en zelfs Werly Chin de Muze, die nog niet terug is uit de Verenigde Staten. Ze sluiten zich aan bij een catalogus bestaande uit Contara (Chacco Blue’s moeder), Whoopie C (internationaal uitgebracht en moeder van Tobago Z), Geena van’t Roosakker (internationaal uitgebracht en Usha’s kleindochter), Prima Donna van’t Paradijs (internationaal uitgebracht en moeder van Venezia d’Ecaussines ‘), Arera C (internationaal uitgebracht).

Exclusieve genetica

Pieter Devos vertelt over het nieuwe project: “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de fokkerij, en toen Klaas me vertelde over dit project van hem, wilde ik er meteen deel van uitmaken. Ik denk dat de Belgische fokkerij al sinds een aantal jaren terug heeft de bewezen dat het stamboek bij de top behoord. Vooral door het feit dat Belgische fokkers al sinds jaren terug de beste hengsten over de hele wereld gebruiken in hun fokkerij, terwijl andere landen zich meer bij hun eigen stamboek hielden. Vandaar dat we op zoek waren naar de beste merries van over de hele wereld. Ons doel was om exclusieve genetica samen te brengen met realistische prijzen. Ik ben erg enthousiast over dit nieuwe project. Naast het welzijn van de merries is transparantie is voor ons erg belangrijk. Alle embryo’s van onze merries zijn te koop en worden nergens anders verkocht dan op onze website. Het zijn ingevroren embryo’s die zijn verwerkt via ICSI en zijn gegarandeerd (met certificaat) niet gesekst . We hebben onze eigen faciliteiten in Italië waar onze merries in het land lopen en goed worden verzorgd. We oogsten de eieren gedurende 6 maanden van het jaar en de rest van de tijd hebben de merries rust. ”

Bron: StudForLife