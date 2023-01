Nieuwe gezichten in selectiecommissie KWPN Select Sale

Het online veilen heeft de KWPN Select Sale vorig jaar geen windeieren gelegd. De KSS is populair en met de goede verkoopcijfers (onder meer twee paarden boven de 100.000 euro) wordt voor het komende jaar niets aan het format veranderd. Wel komen nieuwe gezichten in de selectiecommissie. Teus van den Brink, Nico Witte en Jacques Marée gaan Daan Horn, Sjaak van der Lei en Wim Versteeg ondersteunen.

“Met veel enthousiasme en elan hebben we een nieuwe groep professionals bij elkaar gevonden die de KWPN Select Sale hopelijk opnieuw succes gaat brengen”, vertelt Daan Horn op de website van het KWPN. “Ik ben heel verheugd met deze mensen. Zij hebben veel knowhow, zowel op spring- als dressuurgebied.” Daan Horn, die is betrokken bij de springcollectie van de KSS, krijgt ondersteuning van Teus van den Brink. Voor de dressuurselectie zijn Nico Witte en Jacques Marée aangetrokken. Sjaak van der Lei en Wim Versteeg maken eveneens onderdeel uit van de KWPN Select Sale.

“We hopen met het aantrekken van nieuwe mensen ook weer andere inzenders te kunnen bereiken”, is Nico Witte vooraf duidelijk. “Het succes van de veiling valt en staat met de paarden die we krijgen aangeboden. Natuurlijk gaan wij ons best doen om de betere paarden aangeboden te krijgen.”

Horn: “Als wij kunnen uitdragen dat je via de KWPN Select Sale je paard succesvol kunt veilen krijg je uiteindelijk ook betere paarden. Dat is een wisselwerking, wij gaan ons hiervoor hard maken en ervoor zorgen dat de veilingpaarden goede prijzen opbrengen. We hebben echt een heel goed en groot platform ter beschikking.”

9 januari komt de collectie online op www.kwpn.auction.

Bron KWPN