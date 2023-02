Nieuwe hengsten voor Hannover Verband

Het afgelopen weekend was de selectiecommissie van het Hannoveraanse Verband op pad om op hengstenshows in Duitsland en daarbuiten te zoeken naar potentiële nieuwe hengsten voor Hannover. Ze vonden wat ze zochten. In totaal werden de afgelopen weken 35 hengsten goedgekeurd of erkend door het Verband. Er kwamen vanuit Frankrijk vijf dressuurhengsten bij.