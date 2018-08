KWPN-bestuur wil ivoren toren afbreken

In de laatste uitgave van In de Strengen schrijft KWPN-voorzitter Andries van Daalen in de rubriek ‘Van de bestuurstafel’ over de ontwikkelingen op het KWPN-kantoor, maar vooral over de koers van de vereniging. “We willen dichterbij de leden staan: als er nog steeds het idee bestaat dat Ermelo een ivoren toren is, dan is het tijd om die spreekwoordelijke muren af te breken.”