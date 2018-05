Nieuwe Warendorfer directrice verkoopt oogappel van Rimkus

Laureus was de oogappel van Susanne Schmitt-Rimkus, die na frauduleus handelen aan de kant werd gezet als cheffin van de staatsstoeterij (lees hier meer). Zij en de eveneens ontslagen 1. Hauptsattelmeister Peter Borggreve lieten zich onder andere fêteren op snoepreisjes naar Qatar. Laureus ging ook mee, hij liep in 2013 en 2014 op het CDI aldaar en met dat reisje begon het gesteggel in Warendorf.

Kampioen

Laureus, nu 19 jaar, was als 2,5-jarige kampioen van de Westfaalse keuring en was de eerste goedgekeurde zoon van Laurentianer, één van de eerste hengsten die Schmitt-Rimkus aanschafte. Mede daarom was hij bijzonder voor Schmitt-Rimkus, die hem zelf ook reed. “Er zijn misschien andere hengsten met meer kwaliteit, maar Laureus is mijn persoonlijke favoriet.” Voor Ankerhold kwam de 19-jarige niet door de kwaliteitstest en inmiddels geniet hij elders van zijn pensioen.

Drie andere hengsten

Drie andere hengsten zijn door Ankerhold de deur uit gedaan: de negenjarige premiehengst Legendario Listo (Lord Pezi x Caletto II), de 21-jarige Co-Pilot (Contender x Pilot) en de vijfjarige Dolby Surround (De Niro x Florestan I). Eerder werd al bekend dat Ankerhold afscheid had genomen van Symphonic.

Streng

Ankerhold wil streng selecteren in Warendorf: “Elk jaar wil ik kritisch kijken naar de ontwikkeling van de hengst zelf en zijn nafok. Overtuigt hij niet in de sport en overtuigen zijn nakomelingen niet, dan volgen er consequenties. Bij spring- en dressuurhengsten ligt het natuurlijk nog wel iets anders, de nafok van springhengsten is pas echt te beoordelen als ze onder het zadel komen. In de dressuur kan dat sneller.”

Meer hardheid in de fokkerij

Ankerhold wil nog veel strenger gaan selecteren op gezondheid. “Als de hengsten zelf niet gezond blijven en hijzelf of de nafok problemen vertoonnt in de pezen, kogels of hoeven, gaat-ie er uit. Ik ben er van overtuigd dat we meer op hardheid moeten selecteren in de fokkerij. Ik zie om me heen teveel ruiters die te kampen hebben met gezondheidsproblemen bij hun paarden.”

Verplicht

“Wij zijn het als staatsstoeterij aan onszelf verplicht om streng te letten op de gezondheid van paarden, om ethische en dierenwelzijnsredenen. Hoe spectaculairder en elastischer de paarden zijn, hoe meer gevaar ze lopen. Ze moeten goed op de voeten staan en niet te lang gekoot zijn.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/ReiterRevue