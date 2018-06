NMK-merrie Isabel 81 punten in IBOP

De vijfjarige Totilas-dochter Isabel uit hengstenmoeder Annabel, gefokt door Grietje Jansen-Blanken uit Joppe en van mede-fokker Welmoed Jansen uit Den Haag, kwam uit op 81 punten. Deze NMK-merrie werd als driejarige ster verklaard met een spraakmakende bovenbalk van 85/90. “Een opvallend mooie merrie die veel macht uitstraalt. Ze heeft drie goede basisgangen, zo konden we haar voor haar goede stap en galop een 8,5 gegeven. Wel had ze wat last van spanning, en hoewel dit gedurende de verrichting wel verbeterde heeft dat qua souplesse en rijdbaarheid wel wat punten gekost”, vertelt jurylid Petro Trommelen, die samen met Toine Hoefs keurde.

Triomphe de Muze-dochter direct keur

Alle zeven deelnemende springpaarden slaagden voor de IBOP. De zesjarige Hera-Lyn (v. Triomphe de Muze uit Lendolyn) van J.H.C.M. Smolders uit Volkel verdiende 80 punten en werd daarmee direct keur. “Deze sympathieke merrie liet een constante verrichting zien. Ze heeft een lichtvoetige galop, met goede ruimte en afdruk. Ze springt met een heel goed voorbeengebruik en maakt de sprong achter goed af. Daarbij laat ze zich gemakkelijk rijden, voor dit onderdeel hebben we haar een 8,5 gegeven”, vertelt Arnold Kootstra, die samen met Petro Trommelen de springpaarden jureerde.

Dochter AES-hengst Al Capone 8,5 techniek

Dezelfde totaalscore was er voor de zevenjarige Grace van de AES gekeurde Al Capone uit de Manhattan-dochter Aminea van fokker R. van Erp uit Oss. Onder Jarno van Erp, ruiter van de aangewezen Lupicor-zoon Al Capone, behaalde ze een 8,5 voor de techniek. “Het is een aansprekende merrie met een actieve galop, die iets op de voorhand is. Ze springt met goede afdruk, toont zich heel voorzichtig, laat zich goed rijden en heeft ruim voldoende vermogen”, aldus de jury.

9,5 voor instelling Valmares

Het eerste paard dat in Berlicum in de baan kwam, was ook gelijk een bijzondere. Deze zesjarige merrie Valmares ster PROK (v. Ircolando) van H. van Bommel uit Someren kwam uit op 75,5 punten met maar liefst een 9,5 voor de instelling! “Voor haar leeftijd zag ze er nog goed uit en ze deed ongelooflijk goed haar best bij het springen. Ze toonde zich voorzichtig en nam de amazone steeds zelf mee in het lijntje, echt een geweldige instelling.”

Bron KWPN