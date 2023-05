NMK-ticket voor Grandorado TN-dochter op keuring IJsselmuiden

Op de stamboekkeuring bij Stal Wezenberg in IJsselmuiden werd met name in de springrichting goed gescoord. Met 90 punten voor het springen bleek de Grandorado TN-dochter Painted Dorissa de uitschieter.

Marcel Beukers en Henk Dirksen beoordeelden 14 springmerries, waarvan er maar liefst 13 ster werden. “Het was vandaag een goed georganiseerde keuring. Het was mooi dat we ook dit jaar weer terecht konden bij familie Wezenberg en we misten de aanwezigheid van Benny, die normaliter alles altijd goed in de gaten hield”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

95 voor vermogen

Met 80/90 was de opvallend getekende Painted Dorissa (Grandorado TN uit Dorissa PROK van Cardento) van fokkers Jan Tippe uit Rouveen en familie Duitman uit Kampen de uitschieter. “Deze opvallend springende merrie hebben we dan ook met veel plezier uitgenodigd voor de NMK. Als ze daar weer zo’n optreden geeft wordt het echt genieten. Het is een langgelijnde, atletisch gebouwde merrie met een sportlichaam en markante aftekeningen. Ze galoppeert met veel balans en changeert gemakkelijk. Ze toont zich zeer voorzichtig, springt met zeer goede reflexen, een voorbeeldige techniek op de oxer en zeer veel vermogen.” Deze Grandorado TN-dochter ontving 95 punten voor vermogen. De vierjarige O’Lyan Toltien Fan ‘E Fyve (Comthago uit Gyan Toltien F elite IBOP-spr D-OC van Azteca VDL, fokkers J. Brinkman en R. Koopman uit Hantumhuizen) van E. Selles uit ’s Heerenbroek werd ster en voorlopig keur met 70/85. “Dit is een jeugdige merrie die zich positief opwaardeert bij het bewegen en springen. Ze galoppeert lichtvoetig en viel op met haar fantastische instelling. Ze is heel vlug en atletisch bij het springen. Voor zowel de reflexen, techniek en vermogen hebben we deze bloedmerrie 85 punten kunnen toekennen.”

Kwaliteit in de breedte

Zeven springmerries werden minimaal ster met 80 punten voor het springen. Met 75 punten voor het exterieur lukte dat Pax Ludine (Hardrock Z uit Beau Ludine S elite IBOP-spr D-OC van Calvados) van fokker J.W. Boxum uit Genemuiden en Pretty Sijgje (I’m Special de Muze uit Fancy Sijgje PROK van Arizona) van fokker H.G. Spronk uit Doornspijk. Ook de Chacfly-dochter Chardonnay-K van Kattenheye Z (uit Merlot di Fer van Nabab de Rêve, fokkers Tony en Mieke Raman) van Benny Wezenberg kreeg een bovenbalk van 75/80. “Pax Ludine is een royaal ontwikkelde halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Innocent, aan wie ze veel doet denken in haar front. Ze springt met goede reflexen, beentechniek en veel gemak en vermogen. Pretty Sijgje is een royaal ontwikkelde, lichtvoetig galopperende merrie met veel atletisch vermogen. Ze kan goed overweg met haar 1.75m grote lichaam. Chardonnay-K van Kattenheye Z is een interessant gefokte merrie die een goede voorhand en correct fundament heeft. Ze springt met een zeer goede sprongafloop en veel atletisch vermogen.” Met 70/80 werden de in iets rauwe conditie voorgestelde Pippi Langkous K (Grandorado TN uit Quida van Quidam de Revel) van fokker N.A.M. Kalter uit Wije, die met veel overzicht, gemak en voorzichtigheid springt, en de eveneens heel natuurlijk voorgestelde Pusiena Q (Inaico VDL uit Hulisina ster EPTM-spr PROK van Glasgow van ’t Merelsnest, fokker H. Kwant uit Ruinerwold) van D. Schiphorst uit Balkbrug ster. Laatstgenoemde viel op met haar voorzichtigheid, goede reflexen, voorbeentechniek en atletisch vermogen. Ook Pandora’s Magic Star (Je t’Aime Flamenco uit Gandora-WK elite EPTM-spr sport-spr PROK van Ultimo) van fokker A.C. van Drie uit Kampen en de vierjarige Oninn (Poker de Mariposa TN uit Aninn keur sport-spr van Burggraaf, fokker M.W. Marsman-Roetert uit Dalfsen) van J.A. Marsman uit Dalfsen werden ster met 70/80. “De Je t’Aime Flamenco-dochter is een jeugdige, lichtvoetig galopperende merrie die op de oxer veel lichaamsgebruik en sprongafloop liet zien. De vierjarige Oninn deed veel denken aan grootvader Burggraaf. Ze is langgelijnd en iets neerwaarts gebouwd maar waardeerde zich positief op dankzij haar zeer goede sprongafloop en vermogen.”

Sportmerries

Met het sportpredicaat op zak kon de Bugatti VDL-dochter Hyacint (uit Orithyia ster van Naturel, fokker R. Vriend uit Odoorn) van Jaap Wit uit Hattemerbroek met 70 punten voor exterieur ster verklaard worden. “Dit is een goed in het rechthoeksmodel staande merrie met hard fundament, die geklasseerd is op 1.30m-niveau.” Succesvol voor graadverhoging werd de Carthino Z-dochter Fame (uit Ubriko van Larino, fokker H.J. Hietbrink uit Markelo) van G.A.P. de Boer uit Nieuwleusen voorgesteld. Deze 1.40m-geklasseerde merrie werd daarmee direct elite. “Dit is een 1.62m-metende merrie die zich nog heel goed bewaard heeft. Ze heeft veel uitstraling, een goede sportklassering en een lichtvoetige manier van bewegen. Het is altijd mooi om paarden die zich in de sport hebben bewezen, voorgesteld te krijgen op de keuring”, aldus Henk Dirksen.

Pomona BSW. Foto: Jacquelien van Tartwijk / Horses.nl

Dressuurmerries

Van de acht beoordeelde dressuurmerries werden er vijf ster. Met een bovenbalk van 75/80 werden Pretty Woman (Jerveaux uit Kir Royal van Everdale, fokker Z. Kanis uit Kampen) van M. van den Vorstenbosch uit Kampen en Pomona BSW (For Romance uit Melrose ster EPTM-dres D-OC van Dream Boy) van fokker Bert Wichers uit Dedemsvaart tevens voorlopig keur. “Pretty Woman is een goed ontwikkelde merrie met een aansprekende voorhand en correct fundament. Ze waardeert zich positief op in beweging, waarbij ze een goede beentechniek heeft in draf en met goede balans en lichtvoetigheid galoppeert. De For Romance-dochter Pomona BSW is een jeugdige merrie met een mooie voorhand en sterke bovenlijn. Ze draaft lichtvoetig en galoppeert met goede balans en houding.”

Bron: KWPN / Horses.nl